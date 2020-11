Para muchos padres y apoderados, la pandemia los obligó a guardar los estuches y los cuadernos. Con el nuevo calendario escolar, que fijó para el 1 de marzo el retorno a clases presenciales, la austeridad se ha tomado el listado de útiles.

En ese sentido, los establecimientos educacionales apuntan a un solo objetivo: pedir solo lo necesario. Flexibilidad de uniformes e, incluso, el trueque entre familias se vuelve una alternativa.

"Nosotros no vamos a pedir lista de útiles, las vamos a acotar lo más que se pueda. En cuanto a los uniformes, que se puedan vender (...) que no queden inútiles y pueda ser un traspaso", comentó Gloria Sáez, directora del Colegio Inglés San Luis Gonzaga.

Piden austeridad

Así también lo confirman las agrupaciones de colegios, que transversalmente asumen que la austeridad encabezará la lista de útiles escolares, considerando el contexto económico debido a la pandemia.

"Hemos solicitado a todos nuestros afiliados que instruyan a sus equipos directivos para elaborar un catastro que permita determinar los útiles escolares que no fueron utilizados durante este 2020", indica Luis Cañas, presidente de la Coordinadora Colegios Particulares Subvencionados.

¿Qué dicen las autoridades?

El ente encargado de supervisar y fiscalizar la lista de útiles escolares se suma al llamado, recalcando la importancia de no exigir artículos que comúnmente se utilizaban antes del escenario pandémico.

"No se pueden solicitar marcas en específico de algún útil en particular o que estos sean comprados en algún determinado lugar. Por ejemplo, se pueden reutilizar algunos materiales que no se ocuparon durante este 2020", manifiesta Cristián O'Ryan, superintendente de Educación.

A las ferias de intercambio de uniformes y la no exigencia de ciertos útiles, también se suma la posibilidad de entregar los textos y documentos esenciales de manera digital.

Ver cobertura completa