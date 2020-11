Goic, Rincón, Lagos Weber, Muñoz y Letelier se desmarcan del proyecto de 10% del Gobierno

Pese a las reuniones realizadas durante la jornada del miércoles en el Congreso, los senadores de oposición se desmarcaron de la posibilidad de que el proyecto para un retiro del 10% de los fondos AFP presentado por el Gobierno sea fruto de un acuerdo político o que apoyarán la iniciativa que será revisada este jueves.

¿Qué dijeron los senadores?

Carolina Goic (DC) por ejemplo, publicó en Twitter: “Ante rumores falsos y malintencionados quiero aclarar que no hay ningún acuerdo con el Gobierno y que no apoyaré propuesta de “auto préstamo” que dista mucho del 2do retiro 10% Es necesario no confiar en fuentes de información tendenciosas en vez de fuentes verificables y objetivas”.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, comentó sobre la propuesta: “Entiendo que es una intervención del Presidente Piñera para ordenar a sus senadores. (...) deja claro que aquí se está poniendo freno a una facultad absolutamente propia que tenemos los parlamentarios de legislar materias a través de reformas constitucionales. Es una señal política clara”.

En tanto, el PPD Ricardo Lagos Weber comentó: “El proyecto del gobierno tal cual ingresó hoy a las 20:00 es muy difícil, por no decir imposible, que avance con el nivel de restricciones que se han colocado a la posibilidad del retiro de fondos previsionales. La aprobación del segundo 10% se realizará, pero sin ese nivel de restricciones”.