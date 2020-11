¿Qué pasó?

Una serie de críticas recibió por parte de la diputados y senadores de la oposición el proyecto para el retiro del 10% de los fondos AFP presentado por el Gobierno, el que permite la extracción de dinero pero con una serie de restricciones, iniciativa que será revisada este jueves en una comisión conjunta de la Cámara Alta.

Desde la Cámara, el diputado Gabriel Silber (DC) comentó que “nos dimos cuenta que se cumple el aforismo que ‘nadie sabe para quién trabaja’. Generalmente uno recurre a un banco cuando requiere dinero y solicita plata ajena que no tiene, pero el Gobierno propone una solución en la cual los chilenos tienen que pedir a la AFP sus propios recursos sopena de obligatoriamente reintegrarlo”.

“Este proyecto desnaturaliza absolutamente el proyecto del retiro del 10%. Finalmente hace que las AFP amplíen el giro, ya no solamente van a retener el 10% de las cotizaciones sino que además prestan plata. Los senadores, al menos de oposición, deben rechazar y pediremos a la presidenta del Senado que ponga en tabla el proyecto aprobado por esta Cámara (...) Es un préstamo con cargo a nuestros propios recursos. Esto solamente pasa en Chile”.

Su par Matías Walker, manifestó que la iniciativa “no es un retiro del 10% sino que es un autopréstamo en que los afiliados tendrán que devolver los dineros bajo las condiciones que defina unilateralmente la Superintendencia, ni siquiera las condiciones están dispuestas en la ley. Los chilenos que tengan una edad más próxima a la jubilación deberán pagar intereses más altos a su propia AFP por este préstamo. Nos parece una burla respecto a lo que están esperando los chilenos”.

Desde el Senado, en tanto, el PPD Ricardo Lagos Weber comentó: “El proyecto del gobierno tal cual ingresó hoy a las 20:00 es muy difícil, por no decir imposible, que avance con el nivel de restricciones que se han colocado a la posibilidad del retiro de fondos previsionales. La aprobación del segundo 10% se realizará, pero sin ese nivel de restricciones”.

“Nos reuniremos con las comisiones unidas de trabajo y hacienda para conocer en detalle la propuesta del gobierno, pero quiero decir que establecer restricciones a este segundo 10%, cuando durante el primero se mantuvo una actitud de brazos caídos y no intervino en nada, hace muy difícil si quiera pensar en aprobarlo con este nivel de restricciones”, dijo también.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (DC) expresó: “No sé con quién negoció el Gobierno, pero la verdad es que no logro entender qué tienen en la cabeza. Lo digo con profunda molestia. La verdad es que el Presidente no entiende que en la familia uno puede tener trabajo y ayudar al que no lo tiene. Presidente, ¿qué pretende enviando un proyecto inferior en calidad al que se había aprobado?”.

Senador Pedro Araya (Independiente)

.@GobiernodeChile pretende limitar #SegundoRetiroDeLasAFP con proyecto que baja retiro máximo de $4,3 a $2,8 millones y obliga reintegro por cotizaciones adicionales hasta completar el monto retirado.

Es decir, les dará a las personas préstamo de sus propios recursos. ¡Se pasan! pic.twitter.com/BYDalx8YMs — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) November 18, 2020

Senador Juan Pablo Letelier (PS)

Gobierno ha presentado proyecto sobre segundo retiro del 10% de fondos de AFP; lo estudiaremos y haremos lo necesario para que todas las familias de trabajo y clase media puedan elegir usar dichos fondos frente a ausencia de ayuda gubernamental. — Juan Pablo Letelier (@jplchile) November 19, 2020

Diputado Iván Flores (DC)

El autopréstamo recién ingresado por el Gob con entrega del 50% dp de dos meses y sobrecotización para reintegrar a AFP, ¡nada que ver con el 2do retiro del 10%. !Espero que Senado resuelva el retiro universal aprobado en la Cámara y no proyecto del Gob escrito con “las patitas” pic.twitter.com/gkpipsYecw — Iván Flores García (@ifloresdiputado) November 18, 2020

Diputada Pamela Jiles

Gobierno ingresó proyecto de supuesto retiro con mucha letra chica, reintegro y plazos de 60 días y+. Senadores @carolinagoic y @jplchile prestos a tramitarlo y echar abajo #SegundoRetiro aprobado ya x 130 diputados y ComConst de Senado. Sucia cocina para torcer voluntad popular. — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 19, 2020

