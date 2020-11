Este miércoles, la comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar del segundo proyecto de retiro del 10% desde las AFP, por lo que ahora la iniciativa será discutida y votada en la sala.

Sin embargo, el ministro de la secretaría general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, anunció que el Gobierno hará reserva de constitucionalidad, lo que fue calificado como un error por el timonel del PRI Rodrigo Caramori.

"Hay mucha gente que necesita de este dinero para enfrentar los efectos de la crisis económica generada por el Coronavirus, que aún sigue vigente. Y, por otro lado, el debate parlamentario ha sido serio en algunos sectores respecto a la posibilidad de complementar este segundo retiro de los ahorros de las AFP con la reforma previsional que hace rato que está pendiente”, sostuvo Caramori.

“Por lo tanto, más que derivar este asunto al TC, que es precisamente lo que rechaza la ciudadanía, lo ideal es que prime la cordura con una buena ley que sea aprobada en el menor tiempo posible”, agregó.

Sin perjuicio de lo anterior, Caramori criticó a los sectores de “la izquierda más intransigente, que lo único que hacen es tensionar los ánimos y no entregar ninguna propuesta seria. O es blanco o es negro, cuando el objetivo es llegar a un buen acuerdo entre todas las bancadas. No es un tema ideológico, es humano y eso no tiene matices”.

Para terminar, el líder del regionalismo recordó que “fue el PRI el que le presentó una propuesta al Gobierno, en medio del estallido social, que trataba un retiro parcial de los fondos de pensiones, pero con beneficios para todos los actores económicos”.

“Sin embargo, no fuimos escuchados. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si durante octubre y noviembre de 2019 el Gobierno propone una medida que hoy es celebrada por la gente? Como no pasó, tenemos a parlamentarios populistas que se están aprovechando obscenamente de este debate”, concluyó Caramori.