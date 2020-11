Conmoción existe en la ciudad de San Felipe (región de Valparaíso) por un posible nuevo caso de violencia contra la mujer. La víctima es la profesora de educación física y madre de dos hijos, Sandra Pizarro Jeria, de 45 años, quien se debate entre la vida y la muerte.

Luego de perder contacto con sus cercanos por varios días, la mujer fue encontrada por sus familiares el pasado 13 de noviembre semi inconsciente en su departamento ubicado en la mencionada localidad y actualmente se mantiene grave en el hospital San Camilo.

Tras la denuncia por la brutal golpiza que recibió, la Policía de Investigaciones inició las pericias para establecer lo ocurrido, aunque la familia sospecha de su expareja, quien tendría antecedentes anteriores por violencia contra exparejas.

Familia apunta a expareja

Su hermano Felipe, entregó algunos antecedentes del caso e indicó que “al parecer su expareja la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente y ahora ella está con derrame cerebral, o sea, posibilidad de vida tiene muy pocas, pero no perdemos las esperanzas”.

"Hacía tres días que no teníamos señales de ella así que mi hermana Leyla y mi papá, que tienen copia de llaves, fueron al departamento a verla y la encontraron ahí en el suelo, golpeada, orinada, al parecer estuvo así unos dos días, pero no sabemos con certeza, porque están revisando las cámaras de seguridad del condominio y todo indica que esta persona fue (su expareja)”, explicó al medio local El Trabajo.

"Ella estaba triste"

Si bien Felipe vive en el norte, sabía que “ella estaba viviendo sola desde hace más de un año en ese departamento. Mi hermana trabaja en los liceos de acá de San Felipe desde hace mucho tiempo. Yo la vi hace dos semanas cuando vine de vacaciones, pues yo vivo en San Pedro de Atacama”.

“Compartí con ella, estuve en su departamento pero la sentía rara, la sentí con miedo, no sé, pero nunca me quiso decir nada, lo hablamos y todo, pero no sé, algo sentía yo en mi corazón que me decía que ella estaba mal, ella estaba triste”, recordó.

Mascota en común con expareja

En cuanto a la relación con su expareja, Felipe sostuvo que “al parecer ellos todavía se hablaban porque tenían un perrito en común y eso parece ser el nexo para que este hombre entrara a su departamento”.

“Ahora nos estamos enterando que otras parejas de él ya habían sido golpeadas por esta persona. En el caso de mi hermana, yo al menos nunca supe que la hubiese golpeado antes ni nadie de nuestra familia teníamos idea”, manifestó.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Andrés Gallardo, informó que tras el hallazgo, el fiscal de turno instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI, para realizar las primeras diligencias, como “incautación de especies, videos, teléfonos, documentos y toma de declaraciones”.

“Los familiares de la víctima tienen sospechas del exconviviente de la víctima, por lo tanto, la Fiscalía, en aras del principio de objetividad, está indagando esa línea de investigación como también otras. Al día de hoy, no podemos descartar ni afirmar la participación de esta persona o de otros en el cometimiento de los hechos”, aclaró Gallardo.

* Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

