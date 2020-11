¿Qué pasó?

Un video captó el momento en que una joven venezolana cayó en las redes de los llamados "punteros", estafadores que acechan principalmente en el período prevacacional a turistas para ofrecerles un tipo de cambio conveniente por sus dólares.

El video

El hecho ocurrió afuera de las casas de cambio ubicadas en calle Agustinas, donde Mariángel Milano quería cambiar $600 mil a dólares.

"Él agarra su teléfono y procede a hacer una llamada: 'una chama aquí va a cambiar'. Entonces yo le pregunto dónde está tu oficina, no será que me vas a dar un billete falso' y me dice: ' no, si es aquí mismo, nosotros tenemos más de 100 sucursales en todo Chile", relató la joven.

En el registro se ve que cuando la víctima accede al trato aparece un hombre vestido de traje. "Se acerca donde estoy yo con el chico y me dice 'anda con él, que te va a llevar a la oficina'".

Tras esto, los estafadores entran a una galería, donde esperan a un tercer individuo que pide el dinero para conseguir con su jefe un mejor trato y simula tocar el timbre de una oficina donde sólo hay una escalera. La idea es escapar por ahí y, mientras la víctima espera sus dólares, el otro puntero se irá por el ascensor.

Detención

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener al hombre de traje que estafó a Mariángel, identificado como Bastián Medel Cárdenas.

"No alcancé a caminar ni media cuadra y de repente escuchó 'quieto PDI'. Yo no entendía qué pasaba, yo pensé que estaba haciendo algo malo. No podía creer que la vida me salvó, me dieron otra oportunidad", relató la víctima.

"La semana pasada esta misma brigada detuvo a una persona en el centro del casco histórico que dentro de las medidas cautelares que tenía estaba la prohibición del ingreso al casco histórico", indicó el jefe de la Brigada Investigadoras de Delitos Económicos, Cristián Lobos.

Aumento de estafas

La PDI llamó a quienes necesiten cambiar moneda extranjera a tomar precauciones, asegurando que hay un aumento en este tipo de estafas.

"Nosotros hemos detectado un incremento sustantivo en los últimos meses de estos estafadores que se ubican en el centro de la ciudad", señaló Lobos.

Aunque la mayoría de los clientes de las casas de cambio están al tanto de este tipo de estafas siempre es conveniente tomar precauciones.

"La recomendación es hacer el intercambio de divisa en los locales que están establecidos para ello", sostuvo.