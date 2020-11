Este 17 de noviembre se cumplen cinco años de una imagen que marcó al fútbol chileno: El momento en que el otrora presidente de la ANFP, Sergio Jadue, escapó de Chile y se embarcó rumbo a Miami, Estados Unidos, en calidad de testigo protegido por el escándalo de corrupción FIFA Gate.

Desde ese día, permanece en tierras norteamericanas a la espera de su sentencia, por lo que un equipo de reportajes de Meganoticias llegó hasta esa ciudad para conocer detalles de su vida, reviviendo su caótico arribo y los alcances judiciales de su esperada sentencia. Además, de saber si podrá ser juzgado en Chile.

"Tememos por la vida completa de nuestra familia"

Sobre lo ocurrido durante los primeros días de la estadía de Sergio Jadue en Miami, su exesposa, María Inés Facuse, afirmó que "recuerdo que retiré más de 300 millones de pesos, los cuales él los cambió por dólares y los echó dentro de una mochila negra y se los trajo a Estados Unidos. A nosotros no nos revisaron nada".

"Cuando llegamos al aeropuerto de Miami nos hacen pasar por un cuarto chiquito y él empezó a llamar a la gente del convenio de colaboración, los cuales agarran nuestros bolsos y los suben a un auto”, agregó.

Consultada sobre si temieron por su vida durante este proceso, aseveró que "claro que sí, por la de la familia completa, porque él era un delator. La mayoría de las personas de las que él ha hablado estaba detenida".

Sergio Jadue protagoniza altercado y vive en lujoso barrio

Por estos días, el exmandamás de la sede de Quilín reside en el barrio de Aventura, que es un acomodado y conocido sector de Miami, hogar de centros comerciales y lujosas residencias en altura.

En esa zona, donde los arriendos parten desde los dos millones de pesos mensuales, Jadue mantiene su calidad de testigo protegido del FBI e incluso lo han visto jugando fútbol en una cancha ubicada al norte de Miami.

Al ser captado por el equipo de reportajes de Meganoticias, Sergio Jadue se niega a hablar y ante la insistencia le quita el celular a la periodista, por lo que debió intervenir la policía.

¿Cuál es el escenario judicial de Jadue?

Ante la investigación que pesa en su contra por múltiples coimas, el periodista Ken Bensinger, experto en el caso FIFA Gate, indicó sobre el escenario de Jadue que "hay cerca de seis hasta 12 personas que están en la misma situación de Jadue, esperando su sentencia. Lo que pasa es que los fiscales siguen investigando y necesitan contar con la ayuda de varios".

Sobre este mismo tema, Facuse, que no lo ve hace un año y medio, señaló que "él me dijo que la sentencia estaba arreglada, que no iba a ir a la cárcel, que iba a tener que cumplir 5 años sin cometer delito y que en el fútbol no podía trabajar nunca más".

¿Qué ocurre con Sergio Jadue en Chile?

En Chile sigue la investigación en contra de Sergio Jadue por las graves irregularidades que dejó su paso por el sillón máximo del fútbol nacional.

Y sobre la chance de juzgarlo en el país, el fiscal Felipe Sepúlveda afirmó que "el proceso de extradición conlleva por parte del Estado requerido, en este caso Estados Unidos, que ellos consideren que amerita que el señor Jadue sea extraditado".

Por lo mismo, agregó que "naturalmente, mientras esté pendiente la sentencia del señor Jadue en Estados Unidos, yo creo que no va a resultar posible o va a resultar muy dificultoso".