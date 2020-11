¿Qué pasó?

Este lunes el senador (RN) Rodrigo Galilea, explicó los efectos negativos que, según él, tendría un segundo retiro del 10% en las pensiones de los chilenos, proyecto que este martes continúa su debate en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

¿Qué dijo?

Galilea señaló a Meganoticias Conecta, que hay "un tema sumamente delicado que muchas veces se le pierde el foco, que es la urgente necesidad de este país de tener suficiente plata en los fondos de pensiones para tener jubilaciones más o menos aproximadas a lo que la gente espera".

En esa línea, planteó que "el problema que tenemos en Chile de malas pensiones es porque hay poca plata en el sistema de pensiones, mientras más plata le sacamos, más nos alejamos de la posibilidad de tener buenas pensiones".

"Esto lo conversamos el viernes en la Comisión de Constitución, es decir, apliquemos realismo político, esta medida muy probablemente vea la luz, sea aprobada, entonces por qué no ponemos algunas condiciones para que esto llegue y lo puedan retirar los que lo necesitan y no retiren aquellos que no tienen ninguna necesidad de retirar", explicó.

Agregó que "con los puros impuestos que se ahorraría el sector más pudiente de la población, retirando plata de la AFP, equivalemos en la misma cantidad de plata de los que van a sacar el 20% más necesitado de las AFP".

"Aquí se produce una cosa muy mal focalizada y lo que yo le he pedido a la comisión, es por qué no tratamos de ponernos imaginativos y decir, si vamos a hacer algo de tal magnitud de emergencia que al menos esté suficientemente focalizado". indicó.

Finalmente, manifestó que "cada retiro, por muy increíble que parezca, hace que la mejor reforma que podamos hacer empiece a tener efectos casi cero si es que seguimos por este camino (...). No podemos hacer cosas que impidan tener buenas pensiones en Chile".

