Este viernes, el senador (PS) Juan Pablo Letelier se refirió al proyecto de ley que establece un segundo proceso de retiro del 10% de las cuentas de AFP, el cual comienza su segundo trámite este viernes en la Comisión de Constitución del Senado.

El parlamentario aseguró su apoyo a la iniciativa, aunque manifestó que está en contra de que haya quedado fuera el artículo que establecía que personas de mayores ingresos paguen impuestos respecto al monto que extraen.

¿Qué dijo Letelier?

En conversación con Cooperativa, Letelier sostuvo que "voy a apoyar el retiro que permita que la gente de trabajo y de clase media puedan sortear esta crisis".

No obstante lo anterior, añadió que "personalmente a mí no me cabe en la cabeza que volvamos a autorizar acciones especulativas de algunas personas que sacaban la plata de las AFP para meterlas en su APV para evadir impuestos y recibir un beneficio tributaria".

Costo para el estado

"Creo que los segmentos de mayores ingresos en nuestro país, que no han perdido trabajo ni ingresos, no tienen por qué recibir un beneficio tributario, es decir, que esto sea un costo para el Estado. Es decir, creo que esto se debería acotar para esos segmentos", sostuvo.

Tras esto, el parlamentario manifestó: "Yo soy de una matriz de pensamiento de izquierda, yo entiendo que uno paga impuestos sobre remuneraciones cuando está en cierto rango de ingresos para arriba y sobre su capital". Por ello, manifestó que "no tengo una explicación de por qué en la Cámara de Diputados se dejó de lado un principio tan obvio, que los ricos pagan impuestos, que los que tienen mucha plata pagan impuestos".

"Un poco populista"

"Yo eso no lo entiendo, me parece un poco populista, y poco educativo, porque un trabajador que gana $500 o $600 mil, que retira su dinero de las AFP, si fuera su opción, no paga impuestos, porque no cae en el tramo de pago de impuestos correspondientes, entonces esa parte me pareció poco educativa", sostuvo.

En sintonía con lo anterior, el senador sostuvo que "creo que la gente debe siempre pagar impuestos sobre remuneraciones y sobre utilidades de capital. Es un principio básico para mí".

Actitud de Chile Vamos

En paralelo, Letelier deslizó que se podrían introducir cambios al proyecto durante su trámite en el Senado, con el objetivo de contar con los votos de Chile Vamos necesarios para la aprobación de la iniciativa. "La derecha no va a votar como lo hizo la vez pasada", advirtió.

"Necesitamos que la gente reciba un apoyo, hay que ver cómo se negocia con la derecha para que este esfuerzo que han hecho los diputados no quede en letra muerta. No veo la misma actitud de apoyo de Chile Vamos en el Senado que en la Cámara de Diputados y yo espero que logremos una definición en esto", cerró.

