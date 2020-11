¿Qué pasó?

Una serie de críticas han surgido entre la ciudadanía, luego que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informara que 53 mil clientes recibirán la compensación de $22 mil por la colusión de las farmacias, lo que, a juicio de muchos, es un universo muy bajo de beneficiarios.

"Es casi una burla"

"Los medicamentos estaban muy caros y mucha gente los necesitaba, entonces que ahora le entreguen a 53 mil personas en todo el país, es casi una burla", señaló una mujer tras ser consultada.

En esa misma línea, otra persona aseguró que "uno no va a guardar esa receta. Por ejemplo yo, desde el 2007 que estoy comprando medicamentos porque tuve problema en una mama, pero no sé si me van a devolver plata".

"¿Quién va a guardar una boleta del año dos mil y tanto? Considero que otra vez se están riendo en nuestra cara", opinó otra.

Otro de los consultados señaló que "la mayoría de los chilenos, ya sea crónicos o no, hacemos uso de las farmacias, entonces en algún aspecto, todos nos sentimos perjudicados por esta situación".

Posibilidad de presentar antecedentes

El director del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que quienes no estén en el listado de beneficiarios y que crean que lo son, “pueden acompañar sus antecedentes”, en caso de tenerlos.

¿Quienes reciben la compensación?

Personas que hayan adquirido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, alguno de los 26 medicamentos éticos de las seis categorías determinadas por el avenimiento y que corresponden a aquellos destinados a tratar una enfermedad crónica o de gravedad; que se deban consumir con frecuencia y no existan alternativas para el consumidor.

¿Cómo saber si me corresponde el pago?

Desde el Sernac habilitaron un sitio web para que quienes deseen consultar si son beneficiarios de este resarcimiento económico. Esta información puede ser encontrada en el sitio web www.micompensacion.cl y en él se puede encontrar una ficha que debe ser llenada por el consumidor.

