¿Qué pasó?

La Fiscalía de Temuco entregó detalles sobre la nueva acusación de abuso sexual que fue presentada contra Martín Padrenas, quien fue reformalizado por el Juzgado de Garantía de Temuco, tras conocerse el testimono de una sexta joven, quien relató el presunto ílicito registrado en 2012 cuando tenía 16 años.

Se trata de un relato investigado por el Ministerio Público en el marco del caso Antonia Barra y que no alcanzó a ser incluido en la audiencia del pasado 21 de julio, donde se imputó al detenido agresiones sexuales cometidas contra otras cinco jóvenes.

En esta nueva acusación y según detalló el fiscal Miguel Rojas, el hecho habría ocurrido en marzo de 2012 y cuando Pradenas tenía 20 años.

"Él se abalanzó sobre mí"

El relato fue entregado por la Fiscalía de la Araucanía: "Martín me pide que salgamos al patio del antejardín, a lo cual accedí. Salimos, y cuando estábamos entre medio de unos arbustos, él se abalanzó sobre mí, comenzó a darme besos a la fuerza en el cuello. Me bajó la polera y el sostén. Me apretó el pecho izquierdo y pasó su lengua sobre ella, ante lo que quedé paralizada”.

La joven agregó: "Yo nunca pensé que iba a hacer eso, razón por la cual quedé en estado de shock y a lo único que atiné fue a tirarme al piso, quedando en cuclillas para así poder cubrir mi seno que estaba completamente al descubierto. Martín solo me miró y se marchó”.

"Fue la primera vez que alguien me toca sin mi consentimiento"

Sigiuiendo con la declaración de la joven, ésta manifestó que "fue la primera vez que alguien me toca sin mi consentimiento. Cuando sucedió esto yo era muy chica, sentía muchas emociones, vergüenza, rabia. Si bien en su momento normalicé la situación, viendo en retrospectiva, siento que sí me había afectado en mi forma de ser”.

"Hasta el día de hoy prefiero usar ropa gruesa y ancha para así poder cubrirme mis partes íntimas. No me gusta que la gente me vea, específicamente hombres, trato de no maquillarme para no llamar la atención", sostuvo.

