¿Qué pasó?

Este jueves el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas Del Villar, explicó las formas en que se realizará el pago de los $22 mil pesos de compensación a las personas afectadas por la colusión de las farmacias.

¿Qué dijo?

Del Villar señaló a Meganoticias Conecta, que los beneficiados con “personas que compraron medicamentos éticos, que tenían enfermedades crónicas, que son los más vulnerables que se ven afectados. Incluso estos montos son superiores a los sobreprecios que pagaron en su momento”.

“La gran mayoría va a recibir este pago de forma automática a través de sus Cuentas RUT y las personas que no la tengan van a poder acercarse a cualquiera de las sucursales Serviestado, BancoEstado”, indicó.

El caso de Farmacias Ahumada

Sobre el caso de Farmacias Ahumada, que no se sumó a este avenimiento, ya que argumenta que ya hizo una compensación, Del Villar sostuvo que “el Sernac de la época no validó la propuesta de compensación. Hubo montos importantes que no se vieron reflejados en una compensación directa a los consumidores”.

“Eso lo dijo el Sernac de la época, estamos hablando de entre $600 millones y $1.100 millones que faltaron en ese modelo que se ofreció. Es por eso que se inició un procedimiento en su época”, indicó.

En ese sentido, dijo que “lo que ocurre hoy es que la empresa, si bien se le puede hacer un descuento, tiene que ser equivalente a lo que efectivamente entregó en dinero y se pueda acreditar, lo que es bastante menor a lo que ellos señalan. Esa propuesta se le hizo a la empresa y no estuvo disponible, es por eso que el juicio sigue respecto de ella”.

¿En qué consiste la compensación?

Las cadenas Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada deberán pagar un total cercano a los $2 mil millones a un total de 53 mil afectados, quienes pagaron el sobreprecio de ciertos medicamentos o quienes no pudieron acceder a ellos por su alto valor.

¿Cómo saber si me corresponde el pago?

Desde el Sernac habilitaron un sitio web para que quienes deseen consultar si son beneficiarios de este resarcimiento económico. Esta información puede ser encontrada en el sitio web www.micompensacion.cl y en él se puede encontrar una ficha que debe ser llenada por el consumidor.

Quienes recibirán el pago son aquellas personas que entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, hayan adquirido uno de los 26 medicamentos que corresponden a aquellos destinados a tratar una enfermedad crónica o de gravedad; que se deban consumir con frecuencia y no existan alternativas para el consumidor.

