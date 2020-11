El diputado DC y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, se refirió a la jornada clave para el proyecto de retiro de fondos de las AFP, el cual será votado este martes en la Sala de la Cámara, pudiendo ser despachado al Senado.

En conversación con Alerta Mega Plus, el parlamentario se mostró seguro respecto a que la iniciativa tendrá el respaldo necesario.

¿Qué dijo Walker?

"Yo creo que vamos a superar los 100 votos y necesitamos 93. Tenemos el compromiso público de muchos diputados y diputadas de Chile Vamos que entienden que este no es un proyecto contra el Gobierno, que es a favor de los afiliados que lamentablemente necesitan nuevamente recurrir a sus fondos previsionales para enfrentar la crisis ante la falta de ayuda del Gobierno", sostuvo.

En esta línea, agregó que "ellos mismos se dan cuenta que lamentablemente el Gobierno no renovó el Ingreso Familiar de Emergencia cuando más lo necesita la gente, incluso subsiste el Estado de Catástrofe, pero aún así no se renovó el IFE, no hay un nuevo bono clase media, y no hay nuevos préstamos blandos por parte del BancoEstado".

"Nunca es lo ideal"

Tras esto, añadió que "nunca es lo ideal tener que recurrir a los propios fondos de los trabajadores, pero ellos son los que nos han dicho a todos los parlamentarios que 'queremos tener el derecho a elegir'. Eso es lo que nos dice la gente y por eso es que yo creo que vamos a tener una amplia votación el día de mañana".

En paralelo, Walker se refirió a uno de los principales argumentos del Ejecutivo en contra de la iniciativa, cuando señala que cerca de 4 millones de afiliados quedarían sin saldo en sus cuentas. En esta línea, el parlamentario sostuvo que ellos también lo han advertido.

No obstante lo anterior, sostuvo que "esos afiliados obviamente si tenían ahorros menores a un millón de pesos tampoco iban a poder jubilar en condiciones dignas bajo el sistema de AFP, iban a recurrir de todas maneras al aporte previsional solidario o a la pensión básica solidaria".

Reforma previsional

"Por eso tan o más importante que esta discusión del segundo retiro del 10%, es que en el Senado puedan llegar por fin a un acuerdo para aprobar una reforma previsional", agregó.

El diputado, además, se refirió a la presunta incompatibilidad entre la reforma previsional y un nuevo retiro de fondos previsionales, según ha señalado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

"Nuestra respuesta al gobierno es muy clara, nosotros aprobamos la reforma previsional en la Cámara de Diputados (...) yo lo que creo es que después de un año que el proyecto se está discutiendo en el Senado, ya tiene que votarse, siempre es preferible llegar a un acuerdo", sostuvo.

En esta línea, agregó que "si no llegan a un acuerdo, que se vote, vamos a una Comisión Mixta, zanjemos esta situación, pero que el Gobierno no se escude en el segundo retiro del 10% para no llegar a un acuerdo en un tema que nosotros en la Cámara de Diputados resolvimos cerca de un año atrás".

Cambios en el proyecto

En paralelo, el parlamentario se refirió a las modificaciones que se introdujeron al proyecto, señalando que "son indicaciones de diputados de Chile Vamos, primero porque necesitamos 93 votos en la Sala, no tenemos mayoría suficiente como oposición, somo 82 diputados de oposición, necesitamos 93 votos, y por eso hemos considerado temas que nos parecen un aporte".

"Por ejemplo, a mi me parece justo, que en el caso de un segundo retiro, aquellos que tienen ingresos anuales superiores a 30 millones de pesos puedan pagar impuestos de manera proporcional y dejar exento de impuestos a los tres tramos más bajos del impuesto global complementario que son precisamente los que tienen rentas hasta dos millones y medio de pesos", señaló.

Restitución voluntaria

"Segundo, que se le dé la posibilidad a quienes ejercen este derecho al segundo retiro de convenir con su empleador, aumentar la cotización de manera voluntaria y con eso evitar un daño previsional el día de mañana", agregó.

Finalmente, Walker señaló que "hay algo que no aprobamos, que propusieron diputados de Chile Vamos y es que los afiliados tengan que acreditar un 30% de pérdida de ingresos para ejercer el segundo retiro. Lo rechazamos por una razón muy simple, se hace muy engorroso tener que acreditar pérdida de ingresos, sobre todo para los trabajadores que tienen ingresos fluctuantes".

