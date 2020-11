El Presidente de la República, Sebastián Piñera, felicitó al Presidente Electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras su triunfo en las elecciones de Estados Unidos sobre Donald Trump.

El mandatario ocupó su cuenta de Twitter para referirse al acontecimiento mundial.

“Felicitaciones @JoeBiden, próximo Presidente de Estados Unidos y a @KamalaHarris, por su triunfo en las elecciones”, dijo en la red social.

Además, añadió que “Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente”.

El ahora Presidente Electo de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje a todo el pueblo estadounidense, también por su cuenta de Twitter.

“Me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país”, dijo para comenzar.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8