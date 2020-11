¿Qué pasó?

Tras su aparecer en varias encuentas como una de las preferencias como candidata presidencial, la diputada Pamela Jiles (PH), no descartó participar de las próximas primarias que realizará la oposición.

¿Qué dijo?

Al respecto, señaló que “si los políticos tradicionales, y sobre todo los de la oposición se siguen dando vueltas como mojones en el agua, voy a tener que ser candidata parece”.

En ese sentido, dijo que “estaría bueno que se estén poniendo a hacer lo que tienen que hacer, que es lo que les exige la gente, que es ver cómo le ganamos el Gobierno a la derecha en el próximo periodo. Pareciera que están haciendo todo lo contrario. Y si es así, yo considero y tengo pruebas de eso, de que no hay otra persona mejor dentro de la oposición para representar al 50% más 1 que es necesario para llegar al Gobierno", consignó Emol.

"Si Pablo Maltés (su pareja) es electo en la Región Metropolitana (como gobernador), la abuela estará muy contenta. Si no es electo, la abuela entra en la presidencial. Al otro día", sostuvo.

A juicio de la parlamentaria, "lo único que hay que hacer, está clarísimo hace tiempo, pero no lo hacen, atornillan al revés, lo único que hay que hacer es ir todos unidos a las elecciones de concejales, de convencionales, poner un gran primaria de una primaria presidencial. Donde se presenten todos los que quieran, nadie vetado, y yo le gano a todos".

Sin embargo, aclaró que "la abuela hoy no es candidata. Eso lo digo claramente. Hasta aquí no soy candidata. He recibido la petición de mi partido de considerarlo y he recibido estos resultados de encuestas, que les creemos poco todos los chilenos, pero que probablemente puede ser un indicador".

Cuarta en la última encuesta

Cabe señalar, que en la última encuesta Criteria, Pamela Jiles alcanzó el 7% de las preferencias, lo que le permitió ubicarse en el cuarto lugar detrás de los alcaldes de Las Condes, Joaquin Lavín (UDI) y de Recoleta, Daniel Jadue, quienes empataron en el primer lugar con el 14%. Mientras que la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), obtuvo el 8%.