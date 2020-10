¿Qué pasó?

Tras conocerse una serie de videos en que cadetes de la Escuela Naval amarran y golpean a sus compañeros, la Armada fue enfática en declarar que estas conductas "se alejan de los valores y principios formadores que la caracterizan" y aclaró que los hechos habrían ocurrido en el año 2018.

Así lo confirma también el exoficial de la institución Rubén Sandoval, quien perteneció a la misma generación de cadetes que aparece en las imágenes viralizadas y quien reveló a Meganoticias que se trataba de conductas naturalizadas en la institución.

¿Qué dijo el exoficial?

"Yo me apartaba y no participaba. Estando en mis zapatos, era todo lo que estaba a mi alcance, porque decirle a los jefes era 'meterse en las patas de los caballos', porque a los jefes se les llenaba el pecho de orgullo de que se llevaran a cabo todavía estas tradiciones que en sus tiempos también se hacían", indica el joven que fue dado de baja en marzo de este año, luego de sufrir un cuadro de estrés post traumático en medio de un entrenamiento militar.

Sobre el registro que muestra cómo uno de los cadetes es agredido mientras otros jóvenes rayan su cuerpo con frases homofóbicas, el exoficial detalló cómo "lo capturaron los de tercer año y lo hicieron bolsa. Lo amarraron contra una mesa entre 15, en una actitud que yo considero súper cobarde. Lo golpearon y zamarrearon", contó.

"Primero le taparon los ojos para que él no viera quiénes eran", agregó.

Solicitan investigación

Al respecto, desde el MOVILH indicaron que se solicitó una investigación a la Armada sobre este hecho y que "se debe sancionar fuertemente a todas las personas sin excepción que estuvieron involucradas".

En la misma línea, el director del INDH de la región de Valparaíso, Fernando Martínez, sostuvo que oficiaron a la institución naval para recabar los antecedentes de la denuncia y que no es la primera vez que casos como este salen a la luz pública.

Fue dado de baja

El joven de 23 años sostiene que desde que la institución lo dio de baja no ha recibido ningún tipo de ayuda en su tratamiento médico y que su salida de la Armada se dio en medio de un tratamiento psiquiátrico, producto de varios cuadros de ansiedad y depresión que le habría detonado su permanencia en la institución y un accidente sufrido durante un entrenamiento de guerra.

"Yo no apelo a quedarme en la Armada, yo no apelo a que reconsideren recontratarme. No quiero volver a ese ambiente, no quiero volver a estar con esa gente, no quiero eso para mi vida", enfatiza.