¿Qué pasó?

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al proyecto de ley que busca permitir que las personas puedan realizar un segundo retiro de hasta el 10% de sus fondos de pensiones, asegurando que si la iniciativa llega a ser despachada a ley por el Congreso, no sería un fracaso para el Gobierno, sino que para las futuras pensiones.

¿Qué dijo Bellolio?

"El que se apruebe un segundo retiro no es un fracaso para el Gobierno, es lamentablemente un fracaso para el futuro de las pensiones", sostuvo el ministro.

"Cuesta pensar en un sistema de pensiones progresivo o progresista que deje a 4 millones de personas con cero dinero en sus cuentas. Si lo que realmente queremos son pensiones dignas en el futuro, tenemos que aprobar la reforma a las pensiones y no seguir sacando esos fondos de forma que se perjudica por lejos a las personas más vulnerables", agregó.

Críticas por falta de ayuda del Gobierno

En cuanto a las críticas que han surgido desde diferentes sectores, incluido el oficialismo, por la falta de ayuda económica del Gobierno en el marco de la pandemia, Bellolio manifestó que: "Nosotros entendemos que hay millones de personas que lo han pasado pésimo durante la pandemia y que a raíz de ello necesitaban recursos, por eso mismo es que tenemos el IFE, por eso mismo es que creamos el Bono de Clase Media, por eso estamos viendo distintas fórmulas para ayudar a los chilenos".

"Por tanto, insistir en una línea de seguir retirando los recursos de las pensiones, claramente perjudica las pensiones actuales, perjudica las pensiones futuras. El esfuerzo tiene que estar puesto en aprobar la reforma de las pensiones", recalcó.

"Yo invitaría a todos los parlamentarios a que revisen cuáles han sido las acciones de Gobierno durante la pandemia, más de 14 millones de chilenos han recibido alguna ayuda de forma directa o indirecta durante la pandemia (...) Cuando hay quienes critican que el Gobierno ha llegado tarde, eso es una crítica antigua, eso ya pasó".

Reforma de pensiones

Respecto a la reforma de pensiones, señaló que: "si se aprobara la propuesta, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que lleva más de 9 meses descansando en el Senado, tendríamos un aumento inmediato de las pensiones de 800 mil personas de clase media y particularmente mujeres".

"Lamentablemente, antes del plebiscito, lo que vimos es que no había la intención de una parte de la oposición de aprobarla y decían en los pasillos que no querían aprobarla porque era un argumento para el Rechazo, pero no es un argumento ni del Apruebo ni del Rechazo, es desviar la atención frente a las urgencias de las personas", agregó.

