Familiares y amigos despidieron entre aplausos y lágrimas a Miguel Arenas, el estilista que habría sido brutalmente asesinado en Colina durante el fin de semana pasado.

En la instancia, el círculo íntimo de la víctima pidió justicia para el joven, pues aseguran que se trata del crimen más violento que se ha registrado en la comuna.

¿Qué dijo la familia?

Una de las tías de Miguel, Enriqueta, manifestó que el peluquero era "un cabro que no se metía con nadie, no supo defenderse. Era un cabro sano, no sabemos cómo entró esta persona acá", haciendo referencia al presunto asesino.

"Yo quiero justicia para mi sobrino. Por cómo lo amordazaron y lo mataron tiene que haber justicia para él. Aquí no hay jueces, queremos justicia para él", agregó la mujer.

Un mismo deseo que tiene los vecinos de la víctima, quienes declararon: "Es lamentable para nosotros, es un golpe muy grande. Esperamos la pena máxima. Era una persona querida, entonces nos deja totalmente descolocados".

¿Qué se sabe del hecho?

Miguel habría sido asesinado durante la madrugada del domingo tras compartir con unos desconocidos en su domicilio.

Todo ocurrió en el segundo piso de una casa donde trabajaba como estilista, una profesión que lo llevó a ser conocido por todos los vecinos del sector.

De acuerdo a la investigación del crimen, el hombre de 35 años habría coordinado una reunión con un grupo de hombres a través de una aplicación de citas. Un encuentro que tomó un giro fatal.

"Los antecedentes preliminares indican que el victimario habría llegado hasta el domicilio del fallecido, donde habrían mantenido una discusión y un altercado, motivo por el cual se habría originado el homicidio", explicó la teniente Javiera García.

Presunto autor del crimen está detenido

Luego del ataque, el presunto autor del homicidio, identificado como Francisco Norambuena, tomó una polera de Miguel y escapó de la zona, siendo captado por una de las cámaras de seguridad del lugar.

Durante la audiencia se decretó la ampliación de la detención hasta el viernes, día en que Norambuena sería formalizado por la muerte del peluquero.

