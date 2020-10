Una alta participación se registra en las afueras del Liceo de Aplicación, uno de los centros de votación de este Plebiscito 2020. En un video capturado por Meganoticias, se ve que al menos existen tres cuadras para llegar al recinto y emitir el sufragio.

De la Florida, me toca votar en el liceo de aplicación (no me cambie) hay 4 filas, la fila más larga llega 4 cuadras más arriba desde el liceo. Llegue hasta al final y caché que la fila de mi mesa está a 1 cuadra. Maravilloso!!