"No voy a votar, se pierden un buen voto", fueron las palabras de Jacinto, chileno que junto a su esposa, ambos adultos mayores, se dirigió a votar en el Estadio Bicentenario y se encontró con la noticia de que le correspondía otro centro de sufragio.

En entrevista con Meganoticias, expresó: "Siempre he votado en el Estado Bicentenario y cuando llegué me dijeron que tenía que votar en Trinidad, me cambiaron el centro de votación".

Ante este hecho, Jacinto, de 85 años de edad, decidió no sufragar por considerar que era un riesgo para su salud trasladarse hacia su nuevo centro de votación.

Debido a la pandemia, se ha aumentado el número de locales de votación 📍, por lo que tu local y mesa podrían haber cambiado. Consulta tus datos electorales desde ya en https://t.co/IoLOJV4pOm, https://t.co/hhb4a3eSAw, en la app Servel o llamando al call center 600 6000 166. pic.twitter.com/gYb0VwQvTS — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

"La computadora nos pilló"

Su esposa, Graciela, quien sí pudo ejercer su derecho al voto, sostuvo que no consultaron por la página del Servicio Electoral su local de votación porque siempre ha sido el mismo, además destacó que tienen poco conocimientos para manejar un computador.

"No nos avisaron absolutamente nada, pero no entramos a la página del Servel. La computadora nos pilló", señaló la chilena, de 73 años de edad.

Recordemos que producto a la pandemia por el coronavirus, uno de los protocolos del Servicio Electoral fue la ampliación de lugares de votación para evitar aglomeraciones dentro de los locales. En el año 2017 se habilitaron 120 locales y ahora hay 155.

Horarios de votación

El Servel precisó que las Mesas Receptoras de Sufragios estarán abiertas para todos los votantes a partir de las 08:00 am hasta las 20:00 horas.

Además, destacó que dentro de este horario, las personas mayores de 60 años tendrán preferencia al asistir al centro electoral asignado desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. Todo esto como parte de las medidas preventivas para evitar contagios por el virus durante la jornada.

