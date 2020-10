Diversas opiniones ha generado el nuevo proyecto de retiro de fondos de la AFP, que contempla la entrega de un bono de $500 mil a quienes tengan saldo $0 en su cuentas . La iniciativa fue refundida junto a otros proyectos similares y actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sobre el mismo, el máster en Administración de Negocios y académico de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, afirmó a Meganoticias que “entregar un bono a las personas que ya no tienen fondos en sus cuentas de la AFP lo encuentro totalmente discriminatorio e injusto. ¿Cómo se puede discriminar o determinar que una persona porque no tiene fondos en la AFP vaya a recibir $500 mil y una persona que tiene fondos no reciba ese bono?”.

Asimismo, dijo que “hay que considerar que el bono de los $500 mil no lo va a financiar la AFP, lo va a financiar el Gobierno, por lo tanto, una persona que tiene fondos en la AFP podría decir ¿por qué yo no recibo el bono y una persona que no tiene fondos sí lo recibe?”.

Berríos planteó además que “se podría generar una disyuntiva con respecto a una discriminación y una injusticia con respecto a las personas que tienen o no fondos”.

¿Qué dice el Gobierno?

Por su parte, el Gobierno se ha cerrado de lleno a lo relacionado con un segundo retiro.

"De hacerse un segundo retiro, 4 millones de personas van a quedar sin fondos y eso va a hacer muy difícil que haya una reforma a las pensiones, que es lo que realmente nos están pidiendo los chilenos", sostuvo el vocero Jaime Bellolio.

¿En qué consiste el proyecto?

El texto señala que “en el caso de aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de Previsión Social y en general las personas que no poseen ahorros en el sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, concédese un bono extraordinario de $500.000 vía transferencia directa".

Sin descuentos

Por otro lado, el proyecto establece que este bono "no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno".

¿A cuánta gente beneficiaría el bono?

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, con el primer retiro de fondo previsionales, un total de 1,9 millones de personas retiraron el total de los fondos en sus cuentas, por lo que podrían acceder a este beneficio.

