¿Qué pasó?

Un violento episodio ocurrió en la tarde del pasado domingo en la comuna de Independencia, cuando en medio de un robo un delincuente tomó de rehén a una dueña de casa, la cual estaba en el piso siendo su cuerpo presionado por la rodilla del sujeto, quien la amenazaba con un destornillador.

El hombre agredió a la mujer para exigirle a la familia que liberaran a su compañero que había sido reducido al interior de la vivienda.

El hecho

El compañero delictual del sujeto había intimidado al resto del grupo familiar pero estos se defendieron y le quitaron el arma que portaba.

"Me mordió a mi, disparó dos veces, afortunadamente nadie salió herido gravemente y logramos quitarle la pistola y el tipo empieza a suplicar", contó una de las víctimas del hecho.

"En ese contexto se da que esta persona tira al suelo a una de las víctimas a raíz del forcejeo que tuvieron con los delincuentes. Tres de las cuatro víctimas resultaron con lesiones leves", complementó el capitán de la subcomisaría Villa Moderna, Héctor Cornejo.

¿Qué dijo la mujer?

La dueña de casa relató que: "Él me llevó del brazo y el auto de ellos estaba afuera entonces yo pensé que me iban a subir al auto. Yo empiezo a gritar y me empieza a amputar con el destornillador en el cuello y él gritaba 'suéltalo sino la mato a ella'".

"Los golpes se superan pero lo psicológico queda. El miedo más profundo para mi fue pensar que me iban a llevar en el auto", manifestó.

¿Hubo detenidos?

Los sujetos escaparon del lugar y hasta el momento no han podido ser detenidos.

El arma recuperada está siendo periciada por Carabineros, al igual el video del hecho para poder dar con los delincuentes.

Delincuencia en Independencia

Los vecinos del sector dicen que si bien esta situación es algo que no habían visto antes, les ha tocado enfrentar una seguidilla de delitos y hechos violentos.

Por lo mismo, esta mañana en una reunión con la Subsecretaría de Prevención del Delito y las policías, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, exigió mayor dotación para enfrentar a la delincuencia.

"No teníamos conocimiento de un caso de esta envergadura con anterioridad. Los funcionarios municipales no están facultados por ley a detener a las personas, no somos policías", sostuvo.