"Rodrigo (Panes) está ahora luchando por su vida". Esta es la situación que mantiene en angustia total a la familia del exdirector de televisión que fue violentamente asaltado el pasado viernes 16 de octubre, cuando fue víctima de una encerrona para robar su auto, siendo baleado y atropellado por sujetos que posteriormente se dieron a la fuga.

El profesional, que se desempeñana como chofer de Uber, fue interceptado en la esquina de Guanaco con pasaje Libertad, en la comuna de Recoleta. Se presume que se intentó negar al asalto, por lo que le dispararon en una pierna y lo arrollaron.

El profesional se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital San José con pronóstico reservado ante la gravedad de las heridas y múltiples fracturas.

"Perdió una cantidad de sangre impresionante"

Su esposa, Marcela Bravo, quien es productora de televisión, conversó con el matinal "Mucho Gusto" de Mega y comentó que su marido "está en un estado crítico. Él llegó al San José en estado de shock absoluto porque perdió una cantidad de sangre impresionante. Le han controlado las fracturas múltiples que tiene, pero en cualquier minuto puede pasar algo pequeño que lo desestabilice".

"Le pedí que no nos dejara solas"

"Al llegar al hospital, en su box había muchos médicos y la enfermera que me recibe me cuenta que 'él esta policontuso, que ha tenido hemorragias, que está grave' y empieza a decirme que 'estamos haciendo lo posible'. En eso, todos corren al box donde está Rodrigo y el doctor que sale me dice 'lo único que te puedo decir es que están tratando de salvarle la vida. Está entubado y con sangramiento espantoso'", recordó Marcela Bravo.

Tras lograr estabilizarlo, su esposa tuvo la chance de verlo y narró parte de las palabras que expresó a Panes: "Le dije que no nos dejara solas, que le prohibía dejarnos solas, que no iba poder y que estaban sus niñas y los otros dos hijos (gemelos Marina y Romeo). Le rogaba que no nos dejara solas. Cada día es una pesadilla, es una incertidumbre espantosa ante cada llamado", aseveró.

"Estuvo en la calle desangrándose"

Tras el ataque, Rodrigo Panes quedó sobre el pavimento, ya que los asaltantes se fugaron y lo dejaron inconsciente en el lugar.

"Si no es por los vecinos, de los que estoy eternamente agradecida, pudo ser otro el desenlace. Rodrigo estuvo botado en la calle desagrándose y los vecinos llamaron al Samu. Ellos le salvaron la vida por la rapidez", agregó Marcela.

"Me rompe el alma saber cómo lo atacaron", contó, además de consignar que no ha podido ver a su esposo debido a normas sanitarias que obliga el coronavirus.

Marcela Bravo comentó también que "Rodrigo tenía un temor espantoso porque sabía que le iba a tocar. Él me decía 'me van a robar al auto en algún minuto'. Por eso eso se cuidaba mucho de no ir a lugares conflictivos y no recibir efectivo. A pesar de los cuidados, le pasó".

Campaña de ayuda a Rodrigo Panes