¿Qué pasó?

El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, desafió al ministro Enrique Paris a que presente querellas y denuncias por infracción al Código Sanitario luego que este último acusara a distintas agrupaciones, entre ellas al magisterio, de convocar a manifestaciones por el aniversario del estallido social, acciones que, según expuso el titular del Minsal, supondrían un riesgo de brote de coronavirus.

¿Qué dijo Aguilar?

A través de un video publicado en las redes del Colegio de Profesores, Aguilar sostuvo: “Eso es totalmente falso, señor Paris, todos los profesores que marchamos lo hicimos con estricto resguardo de las medidas sanitarias, no sólo en Santiago, sino que también en otras ciudades del país”.

“Cuando el señor Paris nos amenaza con aplicación de Código Sanitario? hágalo, hágalo señor Paris, yo lo desafío a que lo haga. Presente las querellas, las denuncias, todo lo que usted quiera y nosotros acreditaremos las pruebas correspondientes”, añadió.

Aguilar tildó de “injurioso y calumnioso" el planteamiento del ministro y comentó que es “inaceptable” que hiciera una “mañosa alusión” al hecho de haber marchado con los hechos de violencia registrados.

"Si usted está nervioso, si usted está preocupado por los resultados del Plebiscito? si usted está preocupado porque no se la ha podido con el cargo y la pandemia todavía no logra controlarla (?) no sé cuáles serán sus preocupaciones que lo tienen tan nervioso y tan alterado", expuso.

Respuesta del Presidente del @ColegioProfes @AguilarMario al ministro de Salud @DrEnriqueParis ante sus destempladas declaraciones contra el Magisterio por la convocatoria a conmemorar en Plaza Dignidad el 18 oct. #FuerzaProfes #ChileDespertó #ElMagisterioResponde pic.twitter.com/Aeec7kSQ7c — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) October 19, 2020

¿Qué había dicho Paris?

Durante el balance del lunes, el ministro expuso que "si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables”.

Cobertura completa