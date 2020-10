¿Qué pasó?

El economista y exministro de Hacienda Rodrigo Valdés analizó este lunes la discusión en torno a la reforma de pensiones, señalando que prefiere el proyecto de la oposición por sobre el impulsado por el Gobierno, aunque sostuvo que deben llegar a un acuerdo.

"A mí no me gusta tanto el proyecto del Gobierno, porque fue hecho un poco en escalones y, más aún, salió esta idea de ponerle ahora un seguro de longevidad, diría que parece un equeco, esas figuritas andinas, entonces creo que hay que simplificarlo, de hecho a mí me gusta más el proyecto que armó la oposición, en los últimos meses", sostuvo Valdés, en conversación con Mega Plus Alerta.

"Tienen que sentarse a ponerse de acuerdo"

Sin embargo, el exsecretario de Estado manifestó que "la verdad es que tienen que encontrarse en algún lugar entre medio, ya la técnica les entregó todas las cartas necesarias a los políticos, ahora tienen que sentarse a ponerse de acuerdo".

Frente a esta discusión, el economista agregó que "nuestro problema de pensiones más grave hoy día es en una parte de la clase media que contribuyó muchos años ahorrando en su sistema de pensiones y que hoy día no tiene una pensión que considere justa".

Pensiones básicas

En esta línea, sostuvo que "nosotros ya arreglamos bastante, se puede hacer más, pero ya hicimos esfuerzos muy grandes para la gente más pobre que no contribuyó y hoy día vamos a tener muy pronto las pensiones básicas sobre el mínimo de la pobreza".

"Pero hay gente, para ponerlo en bien simple, que trabajaba por un millón de pesos, cotizó sus buenas decenas de años, 20 años quizás, y tiene una pensión de 300 mil pesos, esa persona siente que el Estado no la ayuda", señaló.

"Irse por la plata fiscal no es el camino"

En relación a lo anterior, Valdés sostuvo que para ayudar a esas personas "irse por plata fiscal no es el camino, el camino está en arreglar dentro del sistema un sistema más solidario de transferencias de activos a pasivos, si se quiere, ponerle un poco de reparto".

"Lo que sucede con los impuestos es que va a ser muy difícil allegar esos recursos a esta clase media que contribuyó, se nos va a ir hacia a todos y va a ser un problema que va a ser muy caro y le va a llegar muy poco a esa clase media que hoy día demanda del Estado algo a lo que no estábamos acostumbrados, que es un tratamiento especial a aquel que contribuyó. Debiese poder recibir algo más con un esfuerzo que vamos a tener que hacer todos los chilenos al final, pero especialmente los que contribuimos hoy día".

"Lo importante va a ser entregarle más a aquellos que ahorraron por lo menos más, lo que no podemos seguir avanzando, creo yo, es en entregar más y más beneficios a aquellos que no cotizaron y aquellos que sí cotizaron, tirarlos a la cola", concluyó.