¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias, los senadores Jaime Quintana (PPD) y Juan Antonio Coloma (UDI) analizaron el proyecto que busca concretar un segundo retiro del 10% de los ahorros en las AFP, para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

Pese a las diferentes posturas políticas de los parlamentarios, ambos coincidieron en apuntar a una solución a largo plazo para el problema de las bajas pensiones, las que se podrían ver más afectadas ante un eventual nuevo retiro de los fondos.

¿Qué dijo Quintana?

“(El primer retiro) Fue una respuesta a la no respuesta del Ejecutivo, que no ha ocurrido solo en el marco previsional, sino que ha ocurrido en distintas materias”, señaló Quintana.

“Hoy estamos teniendo esta discusión nuevamente por un 10% porque a uno de los temas más fuertes que apareció en el marco del estallido social, y no solo ahí porque el problema de las pensiones viene de hace mucho tiempo, el Gobierno cuando llegó decidió extremar el modelo y no hacerse cargo de una de las grandes heridas no resueltas por la sociedad chilena”, agregó.

“Vamos a ver cómo evoluciona esto, yo esperaría que concordaramos en una agenda para resolver el tema previsional de fondo, preocupándonos de la sustentabilidad, de que en los próximos 20 años van a jubilarse tres millones más de chilenos”, concluyó el senador de oposición.

Las palabras de Coloma

Coloma, por su parte, en una línea similar a la de Quintana, también hizo hincapié en concentrarse en resolver el tema de las pensiones pensando más en el futuro que en lo inmediato con el retiro de fondos.

“Tenemos que tomar una definición como país sobre lo que realmente se quiere, si se sigue ese camino (de un nuevo retiro) que es una opción de corto plazo, que entiendo que es atractivo, o se hace un esfuerzo por tener pensiones dignas hacia adelante. Esa es la pregunta de fondo”, explicó el parlamentario oficialista.

“Si uno quiere que haya un sistema de pensiones que sea digno, tanto para los actuales cotizantes como generar espacios para que los antiguos jubilados puedan tener una mejor pensión, obviamente uno debería velar porque esas cantidades se puedan capitalizar y no simplemente gastar”, finalizó Coloma.