El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamó a condenar la violencia en las manifestaciones de cara a la conmemoración del 18 de octubre. Un llamado que en el Partido Comunista ha sido difícil de emitir, luego que el presidente de la tienda, Guillermo Teillier, haya eludido el tema en declaraciones anteriores.

¿Qué dijo Jadue?

En el marco de la celebración de los cinco años de las farmacias populares, el edil manifestó que "la violencia le sirve a los que quieren suspender el Plebiscito, hasta el día de hoy. Hago un llamado a que quienes quieran manifestarse lo hagan pacíficamente, que aíslen y condenen la violencia".

Además, Jadue se refirió al recién fundado Pacto Unidad Constituyente, una coalición que reúne a los partidos de la antigua Concertación, que incorpora al PRO y Ciudadanos.

"Se ha restaurado la Concertación en su versión de social democracia neoliberal que ya gobernó. Se está conformando un polo de izquierda que es contraria al modelo", manifestó.

Incomodidad del Frente Amplio

Sin embargo, aquel "polo de izquierda" no está del todo constituido para el Frente Amplio. Algunos en Revolución Democrática no comparten la fórmula de las dos oposiciones, mientras que en el Partido Liberal no ven con simpatía que el PC lleve la batuta.

Esto se debe a que los comunistas fueron los grandes ausentes en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, cuyos detalles se revelan con la publicación del libro "Sírvanse conectar", escrito por el senador Jaime Quintana.

"La violencia se manifiesta cuando la demanda por cambios en la sociedad no encuentra canales institucionales para ser resuelta. Ese es el problema de la Constitución del 80", señaló el parlamentario del PPD.

A pocos días de la conmemoración del estallido social, de la realización del Plebiscito Constitucional y con un juicio político en curso contra el ministro del Interior Víctor Pérez, la oposición intenta aclarar que la violencia no está en la agenda de definiciones que se vienen en los próximos meses.