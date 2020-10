Una complicada situación está viviendo una familia en la comuna de Recoleta, en Santiago, debido a la invasión de un enjambre de abejas en las puertas de su hogar. El grupo tiene temor de entrar o salir por un posible ataque de los insectos.

Lo ocurrido fue relatado por Camila Bustamante, quien en conversación con Meganoticias.cl indicó que "una colonia de 100 mil abejas llegó y nos mantiene totalmente encerrados. No me dejan salir de mi casa".

"Una nube de abejas"

Según indicó Camila, la situación se comenzó a vivir la tarde del miércoles 14 de octubre, cuando a eso de las 16:00 horas, las abejas llegaron en masa y se posaron en su casa.

"Fue una nube de abejas la que aterrizó en el lugar y según lo que averigué, se debe a una migración que se da en esta época, pero que no es común en ciudades", explicó.

Sobre el comportamiento de los insectos, agregó que "en la noche están tranquilas, pero de día están por todos lados", situación que la mantiene en alerta no sólo por un posible ataque o picadura, sino que además, relató que "tuve que encerrar a mis perros y gatos, por lo mismo".

Se analiza posible fumigación

Sobre una posible solución, la joven indicó que ya se contactó con la Municipalidad de Recoleta y el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), pero por ahora no tiene una clara respuesta.

"Vinieron de la municipalidad, pero me dijeron que no podían hacer nada por ahora y se debe analizar una posible fumigación. Y que el SAG no ve este tipo de casos", relató, por lo que está buscando ayuda a través de instituciones particulares.

Caso similar en Tobalaba

Una situación similar se reportó el mismo día en la comuna de Las Condes con la presencia masiva de estos insectos.

Gran cantidad de abejas se instaló en un portón metálico de un negocio ubicado en avenida Tobalaba esquina Apoquindo, alertando a los vecinos del sector.