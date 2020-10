¿Qué pasó?

Este miércoles el abogado del esposo de Claudia Agüero descartó que las osamentas y ropas halladas el fin de semana en una zona de Puerto Montt, correspondan a la mujer de 34 años desaparecida desde el 2 de diciembre de 2019.

¿Qué dijo?

Exer Quilodrán, abogado de Irsio Hernández señaló: "Hablé con la fiscal y me indicó muy escuetamente que no corresponde ese hallazgo al caso de Claudia Agüero".

"No me dio detalles, pero me confirmó que los restos óseos no son de Claudia Agüero para que se lo informara a la familia, en este caso su pareja y sus hijos", agregó.

Pericias al teléfono de Claudia

Además, respecto a las pericias realizadas al teléfono celular de la mujer, que fue encontrado en el cerro aledaño a la cuesta Fourrcade, indicó que "es un elemento importante, lo que puede ser el puntapié inicial para corroborar algunas pruebas que existen en la carpeta y después de ello veremos qué falta y qué otras diligencias se pueden solicitar", consignó Soy Puerto Montt.

El hallazgo

Cabe señalar, que este sábado fueron halladas osamentas en una zona de Puerto Montt durante los trabajos de búsqueda de la mujer que desapareció hace alrededor de 11 meses en esta ciudad de la región de Los Lagos.

Los restos hallados fueron periciados en el Servicio Médico Legal, tal como informó la Fiscalía de Los Lagos, aunque sin resultados positivos.

En el lugar han trabajado en labores de búsqueda personal de Carabineros, Bomberos y el Grupo de Socorro Andino.

