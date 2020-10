Este 13 de octubre se conmemora un año de la muerte de Antonia Barra, la joven que se quitó la vida luego que acusara una presunta violación por parte de Martín Pradenas, quien hoy está en prisión preventiva mientras se realiza una investigación en su contra por otras denuncias de carácter sexual.

En este contexto, el padre de la adolescente señaló que solicitará al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley Justicia para Antonia, el cual busca mejorar el sistema judicial para quienes son víctimas de violencia sexual.

¿Qué dijo el padre?

Alejandro Barra se refirió a la reunión que tuvo con las autoridades durante el día 29 de julio, jornada en que desde La Moneda aseguraron que el trámite "va a tener urgencia".

"Por instrucciones que me dijo personalmente el ministro de Justicia, me señala que el Presidente se compromete a darle urgencia al proyecto. Me imagino que eso está, pero de no tenerla vamos a solicitar formalmente que se cumpla la palabra", manifestó según consiga Bío Bío.

Conmemoración de la muerte de Antonia

Por otra parte, también habló acerca de la conmemoración de la muerte de su hija y los efectos que debe tener en el rol de la familia con la educación de sus hijos.

"Que la familia converse estos temas. Somos el primer paso para prevenir situaciones como estas en nuestros hijos, principalmente. Hay que educarlos desde una perspectiva para erradicar el machismo", agregó.

Por último, organizaciones feministas han anunciado por redes sociales diversas convocatorias para conmemorar a Antonia. La intervenciones están agendadas para las 13:00 horas de este martes y se realizarán a lo largo del país, incluso en el extranjero, como en Estados Unidos y Suecia.

Ver cobertura completa