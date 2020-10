¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional del Biobío iniciará una investigación contra los carabineros acusados de manipular evidencia en contra de un joven en Concepción, luego de que se conociera un video en donde intentarían inculparlo de portar una bomba molotov.

Maximiliano Fraile fue arrestado el 7 de febrero, y tras ser formalizado por porte de artefacto incendiario pasó un mes en la cárcel y cuatro meses con arresto domiciliario.

Según reporta Radio BioBio, la fiscal jefe de Concepción, Mariana Iturrieta, está encarga de la investigación penal que se inició tras conocerse el video.

La persecutora entonces investigará los posibles delitos que se pueda derivar del video, entre ellos la presunta manipulación de evidencias.

"Echémosle bencina"

El montaje fue denunciado por la parte querellante a través de un video del operativo de Carabineros que terminó con la detención del joven. El registro da cuenta de un confuso diálogo entre dos uniformados, donde uno le dice a otro "aprende a quedarte callado, un día no más".

También se escucha: "Verifiquen bien al 22. Parece que el 22 estaba pasado a bencina", dice uno de los funcionarios, mientras que otro responde: "Se carga no más pu', se carga no más. Listo. Echémosle bencina. Si no, que la tome, que la tome no más".

Sumario en carabineros

Carabineros de la Región del Biobío emitió un comunicado para abordar lo ocurrido con el joven universitario.

"Rechazamos categóricamente cualquier acción que se aleje de la normativa legal y doctrina institucional. Se ha dispuesto la realización inmediata de un sumario administrativo para investigar los hechos y determinar las responsabilidades", se indicó en el escrito.

Además, se señaló que las imágenes entregadas "fueron captadas por cámaras institucionales y entregadas al Ministerio Público".