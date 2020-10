¿Qué pasó?

Un joven estudiante presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Concepción contra Carabineros por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, tras ser detenido el pasado 7 de febrero, acusado de cargar una bomba molotov durante un ataque incendiario durante manifestaciones en la Universidad de Concepción.

Es el caso de Maximiliano Fraile, quien fue arrestado por estar portando supuestamente una mochila que contenía el artefacto incendiario.

Luego de ser formalizado, el estudiante estuvo más de un mes en prisión preventiva, medida que fue sustituida por arresto domiciliario nocturno hasta el 31 de julio de 2020.

"Echémosle bencina"

El montaje fue denunciado por la parte querellante a través de un video del operativo de Carabineros que terminó con la detención del joven. El registro da cuenta de un confuso diálogo entre dos uniformados, donde uno le dice a otro "aprende a quedarte callado, un día no más".

También se escucha: "Verifiquen bien al 22. Parece que el 22 estaba pasado a bencina", dice uno de los funcionarios, mientras que otro responde: "Se carga no más pu', se carga no más. Listo. Echémosle bencina. Si no, que la tome, que la tome no más".

Sumario en carabineros

Carabineros de la Región del Biobío emitió un comunicado para abordar lo ocurrido con el joven universitario.

"Rechazamos categóricamente cualquier acción que se aleje de la normativa legal y doctrina institucional. Se ha dispuesto la realización inmediata de un sumario administrativo para investigar los hechos y deteminar las responsabilidades", se indicó en el escrito.

Además, se señaló que las imágenes entregadas "fueron captadas por cámaras institucionales y entregadas al Ministerio Público".