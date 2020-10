¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles, lanzó críticas en contra de Beatriz Sánchez, luego de que la excandidata presidencial se manifestara en contra del proyecto de segundo retiro del 10% de la AFP que ya se tramita en el Congreso y que pretende paliar los efectos económicos ocasionados por la pandemia de coronavirus.

¿Qué dijo Jiles?

Jiles recordó que “cuando recién presenté este proyecto, hubo diputados incluso de la oposición que salieron a manifestarse en contra. Hay dirigentes como Beatriz Sánchez que se han manifestado en contra del segundo retiro increíblemente. No ayudan en nada y más encima ponen dificultades a lo que estamos intentando hacer en el Congreso”.

¿Qué había dicho Sánchez?

Recientemente, la excandidata presidencial se manifestó en contra de un segundo retiro del 10%: "A mí un segundo retiro personalmente no me gusta (...) la gente, el pueblo de Chile ha hecho frente con su ahorro a la pandemia. Es la hora que el Estado se meta la mano al bolsillo, porque no puede seguir la gente pagando el costo de la pandemia".

Votos a favor

Por otro lado, Jiles aseguró que “hay diputados que han ido cambiando de opinión con los que hemos ido conversando, y no solo diputados, también senadores como Moreira, que en un primer momento dijo que no estaba de acuerdo con este segundo retiro y que ahora está pensándolo y podría cambiar de opinión y votar favorablemente cuando llegue al Senado”.

En ese sentido, sostuvo que al menos 15 diputados oficialistas se han comprometido para votar a favor del proyecto.

“Eso es una inyección de ánimo para esta tarea en la que ya vamos en una tercera sesión de trámite”, reflexionó la parlamentaria.

Sin embargo, aclaró que “necesitamos un altísimo quórum, 93 diputados deben votar a favor cuando llegue a la Sala para que se haga efectivo el segundo retiro, por eso es muy importante cada diputado de Gobierno que compromete su voto conmigo para aprobarlo”.

“Mientras el Gobierno amenaza y trata de echar abajo el segundo retiro, la gente en la calle me grita ‘abuela, vamos con el segundo retiro del 10%”, concluyó.

