¿Qué pasó?

Este martes, la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se manifestó en contra de un segundo retiro de fondos de pensión, en el marco del proyecto que se tramita actualmente en el Congreso.

"A mí un segundo retiro personalmente no me gusta (?) la gente, el pueblo de Chile ha hecho frente con su ahorro a la pandemia. Es la hora que el Estado se meta la mano al bolsillo, porque no puede seguir la gente pagando el costo de la pandemia", señaló la vocera del comando Que Chile Decida, en conversación con Radio Universo.

Refundar Carabineros

En paralelo, Sánchez se refirió a los cuestionamientos a Carabineros, los cuales se agudizaron a partir de la detención de un uniformado por provocar la caída de un joven al río Mapocho el pasado viernes, en el marco de manifestaciones en el lugar.

“Hay algo muy complejo de lo que está pasando en Carabineros y es un tema institucional, porque a las violaciones de derechos Humanos, cuando pasan, después Carabineros trata de ocultar los hechos. Ponen un manto de dudas y se ha visto en otros casos", sostuvo.

Tras esto, la periodista señaló que lo que se debe hacer es una "refundación" de la institución, en sintonía con lo que han señalado otros actores de la oposición.

Carrera presidencial

Consultada por la carrera presidencial, Sánchez evitó referirse a una eventual nueva candidatura, aunque señaló que no tendría problemas en votar por el posible candidato del PC, Daniel Jadue.

"Yo primero voy a votar por Frente Amplio, soy frenteamplista y después no tengo ningún candidato o candidata vetada. Votaré por el que esté más cerca de las ideas que yo tengo y empuje el camino progresista, no tengo ningún problema", señaló.

Finalmente, Sánchez reiteró que el enfoque no debería estar puesto en las próximas Elecciones Presidenciales, sino que en el Plebiscito del próximo 25 de octubre.

