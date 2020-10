¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó su voluntad de colaborar con la justicia luego que una exfuncionaria del Minsal declarara que se le pidió cambiar las bases de datos de contagios de coronavirus, cuando Jaime Mañalich era el titular de la cartera.

¿Qué dijo?

Al respecto, el secretario de Estado indicó: “Nosotros esperamos la acción de la justicia, creemos en la separación de poderes. Ellos tienen derecho a pedir los antecedentes que estimen necesarios”.

También se le preguntó por la declaración de una actual funcionaria del Minsal, jefa de Planificación Sanitaria, quien también aseguró que se rebajaba la cifra de contagios diarios, a lo que Paris afirmó que "yo no he hablado con Johana Acevedo, creo que no corresponde, ella debe declarar lo que estime pertinente”.

Asimismo, indicó que "respetaremos las acciones que lleve a cabo la justicia en Chile y entregaremos la información que sea pertinente con respecto a las preguntas que nos haga el fiscal”.

Declaraciones de exfuncionaria del Minsal

El 30 de septiembre pasado, la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli, declaró ante la Fiscalía que recibió órdenes directas desde el gabinete del entonces ministro Jaime Mañalich de modificar las bases de datos de contagios de coronavirus.

Lo anterior habría ocurrido durante su trabajo en la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Transmisible, liderada por Rodrigo Fuentes, donde era una de las encargadas de la elaboración de los informe epidemiológicos respecto a la pandemia.

"Esta solicitud la realiza mi jefatura directa, pero a nombre del gabinete. Ese día el Gap (diferencia) eran 30 casos, era pequeño. Eran 30 casos de contagio no más. Me piden del gabinete del ministro que vuelva a hacerlo para que se ajuste, entre comillas, el valor sin superar a lo informado por el ministro", declaró.

Tras esto, agregó: "Para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer. Esta indicación la recibimos a las 11.30 horas a las 12.00 horas. El informe (epidemiológoco) lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, ahí fue cuando nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal, pero hay más testigos".

