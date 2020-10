¿Qué pasó?

El 30 de septiembre pasado, la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli, declaró ante la Fiscalía que recibió órdenes directas desde el gabinete del entonces ministro Jaime Mañalich de modificar las bases de datos de contagios de coronavirus.

Lo anterior habría ocurrido durante su trabajo en la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Transmisible, liderada por Rodrigo Fuentes, donde era una de las encargadas de la elaboración de los informe epidemiológicos respecto a la pandemia.

La declaración, en tanto, se da en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y otras autoridades. Los persecutores Ximena Chong y Marcelo Carrasco tomaron el testimonio.

¿Qué dijo Albagli?

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes", señaló Albagli, consigna La Tercera.

"El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos", agregó la profesional, quien es cercana al partido Revolución Democrática, del Frente Amplio.

30 casos

En esta línea, sostuvo que "esta solicitud la realiza mi jefatura directa, pero a nombre del gabinete. Ese día el Gap (diferencia) eran 30 casos, era pequeño. Eran 30 casos de contagio no más. Me piden del gabinete del ministro que vuelva a hacerlo para que se ajuste, entre comillas, el valor sin superar a lo informado por el ministro", declaró.

Tras esto, agregó: "Para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer. Esta indicación la recibimos a las 11.30 horas a las 12.00 horas. El informe (epidemiológoco) lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, ahí fue cuando nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal, pero hay más testigos".

Hora de corte

Finalmente, según la declaración de Albagli, lo que se hizo fue modificar la hora de corte del conteo de casos del informe.

"Con la base de datos me refiero a lo que se extrae de Epivigila, lo que se descarga. Lo que ocurrió fue que rechacé la solicitud, porque manipular la base de datos es una irregularidad. Se mantuvo la orden del ministro, que no era admisible, por lo que se pidió que cambiaran el punto de corte de la base, que si era descargada a las 22.00, por ejemplo, se descargaba antes, no recuerdo bien pero el corte se corrió para las 18.00. Adelantaron el punto de corte hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro", explicó.

Finalmente, la exfuncionaria del Minsal, quien renunció el 15 de septiembre pasado, sostuvo que "cuando nos piden manipular la base de datos, que aunque no se haya hecho, se tomó una decisión que si bien no es falta administrativa, sigue siendo reprochable por una decisión de no informar todo lo que se podía informar”.

