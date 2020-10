¿Qué pasó?

El abogado del exministro de Salud Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, anunció acciones legales en contra de la exfuncionaria de Epidemiología del Minstal Andrea Albagli, por la acusación que realizórespecto de su defendido tras asegurar que, en nombre de él, "nos pidieron manipular la base de datos" del Minsal.

La declaración, en tanto, se da en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y otras autoridades. Los persecutores Ximena Chong y Marcelo Carrasco tomaron el testimonio.

¿Qué dijo Zaliasnik?

"Las afirmaciones son completamente falsas. Es muy peligroso usar al Ministerio Público para plantar evidencias y testimonios falsos. En mi calidad de abogado del exministro Mañalich tengo el deber de perseguirlo", señaló Zaliasnik a La Segunda.

"Ejerceremos las acciones penales que correspondan. No vamos a tolerar el falso testimonio ni la obstrucción de la investigación", agregó.

Interés político

El profesional sostuvo que detrás de esta acusación se esconde un interés político por parte de sectores opositores, el cual incluso vincula con la acusación constitucional en contra del extitular de la cartera, la cual que se encuentra siendo analizada por la comisión de diputados designados para ello.

"Es cosa de ver sus redes sociales", dice Zaliasnik respecto de Albagli, "es cercana o derechamente militante de RD. Y lo que es más grave, en la misma declaración señala haber compartido su cuestionamiento a la estrategia del Minsal con Thomas Mix, hermana de la diputada Claudia Mix, que promovió la acusación constitucional contra Mañalich", agrega.

El defensor del exministro señala que "su declaración no es casual. Está hecha para tratar de incidir en la acusación constitucional. Eso es política sucia y, a la vez, revela que hay personas que no dudan en dañar el estado de derecho y usar al Ministerio Público y a los tribunales con móviles idológicos".

¿Qué dijo Albagli?

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes", señaló Albagli, consigna La Tercera.

"El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos", agregó la profesional, quien es cercana al partido Revolución Democrática, del Frente Amplio.

30 casos

En esta línea, sostuvo que "esta solicitud la realiza mi jefatura directa, pero a nombre del gabinete. Ese día el Gap (diferencia) eran 30 casos, era pequeño. Eran 30 casos de contagio no más. Me piden del gabinete del ministro que vuelva a hacerlo para que se ajuste, entre comillas, el valor sin superar a lo informado por el ministro", declaró.

Ver cobertura completa