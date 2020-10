"Yo quiero un cambio y quiero que se vaya este Gobierno". Con estas palabras, Marco Enríquez-Ominami apunta al nacimiento del nuevo bloque de oposición, llamado Unidad Constituyente, un pacto que reúne a su Partido Progresitsa (PRO), junto con la DC, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y Ciudadanos, estableciendo primarias para la elección de los próximos gobernadores regionales.

"La oposición empieza a ordenarse y ojalá el PC y el Frente Amplio se unan. Si estamos peleados, va a ganar Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, que los dos al lado de (Sebastián) Piñera, Piñera es un panqueque, una dulzura. Es un osito al lado de lo que nos espera, que es mucho peor", indicó MEO en conversación con Mega Plus.

Incluso, agregó que "los problemas de la gente se resuelven con la gente del Partido Comunista y el Frente Amplio. Algunos partidos pretenden decidir en Santiago, quien es el mejor gobernador para Punta Arenas y Arica. No es correcto, es injusto, es violencia para las regiones".

"Abrazo al PC y al Frente Amplio"

Ominami, además, hizo un llamado a la unión de los partidos de oposición con este nuevo conglomerado.

"Me comprometí a abrazar a toda la oposición. Hoy estar con la Democracia Cristiana no es traicionar al pueblo, es ayudar al pueblo. Es estar justamente con los que no pienso lo mismo para un bien mayor, un gran cambio", aseveró.

"Yo abrazo al Partido Comunista, yo abrazo al Frente Amplio a que estemos juntos, todavía podemos enmendar un error del pasado", agregó.

Siguiendo con su mensaje, reseñó "unámonos por Chile porque está un señor Piñera que mutila jóvenes a través de su policía, con Carabineros víctimas, con una institución caótica y una economía mal protegida".

"Lavín, Jadue y Matthei son unos desatinados"

Consultado si en la actualidad existe falta liderazgo en la exConcertación, MEO sostuvo que "estoy convencido que presidencializar esto es un error. Hay un plebiscito importante que se nos viene. Hablar de campaña presidencial hoy día, es un desatino".

"Creo que (Joaquín) Lavín, (Daniel) Jadue y (Evelyn) Matthei son unos tremendos candidatos, pero son unos desatinados de primer nivel. Es un descriterio total hablar de ellos mismos, no se trata de ustedes", agregó.

"Si Lavín se inscribe en nuestras primarias, estoy para candidato"

Sobre la opción que junto a su partido opte a una candidatura presidencial, fue claro en señalar que "si Joaquin Lavín, que es socialdemócrata, no miente, y se inscribe en nuestra primaria presidencial, yo me inscribo contra él formalmente. Si Joaquin Lavín viene, yo estoy".

¿Asume candidatura presidencial?

Ante un eventual pedido de presentarse como candidato presidencial, MEO aseveró que "si para la unidad es necesario que me ponga un overol, un short, un traje de baño y que sea el menor soldado al mayor comandante, estoy disponible para lo que haga falta".

Sin embargo, el fundador del PRO y Grupo Puebla dejó en claro que "no me restaré para la unidad de ninguno de los deberes, no tengo hoy día un minuto para pensar en una campaña presidencial ahora, no alcanzo".