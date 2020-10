¿Qué pasó?

En Copiapó sigue la búsqueda de Catalina Álvarez, joven de 16 años, quien se encuentra desaparecida desde el 23 de junio de 2019, quien tras asistir a una fiesta tomó un colectivo para regresar a su hogar en Paipote, localidad en la Región de Atacama, pero nunca más se supo de su paradero.

Las miradas se centraron en el principal sospechoso de su extravío: Hugo Pastén Sepúlveda.

El denominado psicópata de Copiapó se desempeñaba como chofer de taxi y en el 2005 fue condenado por dos robos, violación y el secuestro de dos mujeres, utilizando un cuchillo de 25 centímetros.

Fue condenado a 24 años de cárcel, pero el 2017 quedó en libertad por buena conducta y terminó cometiendo nuevos delitos a bordo de su colectivo, hechos que lo mantienen recluido en la cárcel de Alta Seguridad de Coquimbo.

Estos apuntan a la muerte de Susy Montalván (enero 2019), a quien tras asesinarla, quemó su vivienda con la víctima en su interior; Marina Cabrera (febrero 2019), joven de 24 años, que fue encontrada en un pique minero y ahora se suma la desaparición de Catalina Álvarez.

"¡Ay mamita, ayúdame!"

Desde su desaparición, la familia de Catalina Álvarez no se detiene en su búsqueda y así lo confirmó la madre de la joven, Ximena Godoy, quien en conversación con matinal Mucho Gusto reseñó que "recordar duele. Todo sigue intacto como el primer día".

Sobre el día del extravío relató que "ella me pidió permiso para ir a Rahue a una fiesta. A las 02:50 horas me dice que viene en el colectivo de regreso. Lo que me pareció extraño, es que se escuchaba mucha música de fondo, muy fuerte. Salí a esperarla, porque era un camino de no más de cinco minutos, pero no llegaba. Empecé a llamar y su teléfono sonaba hasta el último contacto a las 3:15 horas".

Y sobre esa última llamada, recordó que "alguien contestó y escuché el '¡ay mamita, ayúdame!'. Fue lo único que escuché, es lo último que tengo de mi hija y él se sentía lejos. Siempre he dicho que este tipo quiso apagar el teléfono, lo pasó a apretar y luego se apagó. Todo tras un lapso de no más de tres segundos".

Reportaje Mucho Gusto: El Psicópata de Copiapó

"Acá se repite lo del juez y el caso Ámbar"

"Quiero dejar en claro que nunca he sido un violador, un delincuente y mucho menos un secuestrador". Estos fueron los dichos de Hugo Pastén, en medio del juicio que enfrentó el año 2005.

El sujeto en su perfil psicológico es sindicado como un depredador sexual, un gigoló y que disfruta del dolor ajeno, pero que a pesar de sus rasgos, el 2017 recibió el beneficio de libertad por buena conducta.

El tema provocó la reacción de la madre de Catalina Álvarez, quien sostuvo que "me da impotencia escuchar esto. Pasa el tiempo y no sabemos nada. Todo se reactivó recién en agosto y se pierden días de investigación. Pasa lo mismo que con el Caso Ámbar. Este tipo mató y violó y el Estado le dio la libertad. Estas mentes enfermas no tienen cura".

Además, Ximena Godoy apuntó a la justicia al manifestar que "acá hubo un juez que se pasó por alto el informe que decía que este hombre no estaba apto para salir. Se repite lo del caso Ámbar".

Por ahora, Hugo Patén se mantiene recluido en la cárcel de Alta de Seguridad de Coquimbo a la espera de concluir el lapso de tiempo de investigación a su caso, que está pactado para enero de 2021.