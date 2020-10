¿Qué pasó?

Interpol emitió una orden de captura contra Dagoberto Díaz Águila, un ciudadano chileno sospechoso de la desaparición de la niña argentina Sofía Yasmín Herrera Delgado.

La menor tenía solo 3 años cuando se le perdió el rastro hace 12 años. Su familia estaba en un camping en las cercanías de Río Grande, en la patagonia trasandina, lugar en donde el Díaz vivía como ermitaño.

El caso tiene diversas similitudes con la desparación de Madeleine McCann, la niña británica que aún no es encontrada pese a las labores de búsqueda.

Búsqueda del presunto responsable

El juez argentino Daniel Cesari lleva adelante la investigación desde hace algunos años. Él decidió solicitar la orden de captura internacional de Díaz Águila.

La causa que acumula más de 70 tomos, más de 13 mil páginas. En 2018, comenzó a reinvestigar el caso y reinició las pericias. La justicia trasandina espera la captura del ciudadano chileno para iniciar el eventual proceso de extradición.

"Acá no hay certeza de nada, solo una vinculación posible de este señor, a quien mencionan vinculado al proceso. Uniendo todos estos extremos se llega a pedir a este ciudadano que declare", indicó el juez.

Díaz Águila registra antecedentes penales y, pese a que su rostro fue divulgado, no se sabe nada de él desde 2016.

¿Qué dijo la madre de la menor?

María Elena Delgado, madre de Sofía, entregó detalles de la pérdida del rastro de su hija. Los hechos ocurrieron en lo que iba a ser un lindo día de campo. Fueron de visita al camping que está entre Río Grande y Ushuaia, lo que hoy está convertido en ruinas.

"Mi marido me dice 'vamos a a ver otro lugar para preparar el asado, buscar un poco de leña'. Van caminando, se van los dos hombres adelante y atrás los niños. Vuelven enseguida y ya Sofi no venía en el grupo", comenzó relatando.

"Se calcula que desde que llegamos al camping hasta que mi hija desaparece, pasaron 9 minutos. Fue todo muy rápido. La verdad es que todos estos años han sido difícil para nosotros, pero que no quede duda que la vamos a seguir buscando", aseguró.

La familia no ha parado de insistir en las labores de búsqueda. El padre de la niña, Fabián Herrera, hace algunos años recorrió Chile de norte a sur sin tener grandes recursos.

"Yo le pido, por favor a la gente que está viendo, que me entreguen a mi hija. Yo no voy a tomar represalia contra esas personas, simplemente quiero que me llamen. Quiero volverme feliz a mi casa, porque tengo mi otra hijita. Sofía sabía que esperaba una hermana", señaló el hombre en aquella oportunidad.

El relato de un testigo clave

Tras iniciar un proceso legal, la familia conoció el testimonio de un testigo clave. Se trata de un adolescente mayor de edad, pero que tenía 6 años en el momento en que desapareció Sofía. El joven aseguró que vio a Díaz Águila llevarse a la niña.

"Ha reconocido y manifestado, mantenido su testimonio indicando que una persona agarraba a la menor y se la llevaba. Ese testimonio se mantuvo de manera constante durante todo este tiempo", explicó el abogado Francisco Ibarra.

"(Díaz Águila) ha tenido responsabilidad en la sustracción de la menor y su posterior participación en su deceso, esa es la línea por la cual se está pidiendo la captura de esta persona", concluyó.