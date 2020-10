¿Qué pasó?

Casi un 83% de los cotizantes ha retirado su 10% de los fondos de pensiones. Según varios estudios, uno de los destinos de este dinero ha sido el pago de las deudas.

"Para la mayoría de la gente como uno cuesta mucho salir, entonces si se da esta oportunidad yo creo que es bastante sensato salir de todos esos problemas", sostuvo un afiliado.

"Pido muchos préstamos porque no me alcanza"

Cristián Ruiz es un cotizante que durante la crisis sanitaria su sueldo disminuyó cerca de un 50% y por eso debió recurrir a los fondos para estar al día con sus deudas.

"Yo pido muchos préstamos porque no me alcanza, tengo cuatro hijos. El más adolescente me pregunta por qué pido tantos préstamos y yo le digo que es para sobrevivir. Ayer mismo tuve que comprarle un blue jeans y hay que hacerlo con tarjeta porque no tengo el dinero", contó.

Actualmente, paga seis créditos en cuotas mensuales de $750 mil, pero con la crisis no pudo cumplir con estos compromisos. No obstante, con el retiro de los fondos previsionales logró salir de la morosidad y adelantó algunas cuotas de los préstamos.

Baja en la morosidad

Según la CMF, en agosto se registró la mayor baja mensual de deudas morosas, con plazos vencidos de más de 90 días. Para el organismo, aquí hubo un efecto del retiro de los fondos de las AFP.

Un análisis de Equifax indica que la cantidad de morosos se redujo en 500 mil personas entre julio y agosto, es decir una baja de un 8,5%.

La mayor reducción se registró en el retail con un 13,1%, seguido por la salud con un 10,8% y la banca con un 9,1%.

"El número de morosos siempre ha tenido una participación más importante en el retail, en el número. El monto lo concentra la banca porque los montos de deudas son más altos", explicó Francisco Aravena, economista de la Universidad San Sebastián.

Segundo retiro

La propuesta de un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones sigue ganando adeptos en el Congreso.

En el oficialismo la diputada Erika Olivera lo apoya, Diego Schalper dijo que lo iba a considerar, mientras que el demócrata cristiano Matías Walker le dio el sí a la iniciativa, al igual que la bancada del PPD.

