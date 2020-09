Nervios de acero y temple fue lo que exhibió un conductor de una aplicación de transporte al momento de sufrir un asalto, donde su "pasajero" lo amenazó con un arma de fuego durante varios minutos, pero que a través del diálogo y una extensa conversación, pudo detener el accionar del antisocial en la comuna de La Cisterna.

El hecho ocurrió cuando el chofer fue abordado por este sujeto, quien lo fue intimidando en su viaje por Gran Avenida, pero que no pudo cometer el ílicito, ya que el trabajador le explicó que sólo portaba 20 mil pesos y que su vehículo contaba con sistemas de seguridad.

"Ando con 20 lucas hermano, la pantalla de mi teléfono está trizada, el auto tiene GPS y hasta cámara", fue parte de la conversación que quedó registrada en video.

Pidió ayuda a efectivos de la FACh

Así siguió su camino hasta llegar a la Escuela de Aviación de la Fach ubicada en la comuna de El Bosque, donde en una temeraria acción el conductor pidió ayuda a militares de guardia.

"Me están asaltando"

A pesar de la extrema situación, la víctima del atraco denunció que los efectivos de la FACH no le brindaron ayuda y que no escucharon su pedido: "Me están asaltando, mire".

Lo relatado por el conductor, se aprecia en las imágenes, donde se logra ver que los funcionarios optaron por cerrar sus rejas y reportar el suceso, mientras que el asaltante trataba de explicar lo ocurrido para evitar el arresto.

"Hay que tener harto corazón y valentía para hacer algo así"

Sobre lo ocurrido con el chofer de la aplicación DiDi, otros conductores aseveraron que este tipo de robos y asaltos no son nuevos, por lo que destacaron el accionar de su colega.

"Hay que tener harto corazón para hacer algo así, y valentía. Yo no lo haría", aseveró uno de los transportistas a Meganoticias, mientras que otro sostuvo que "acá se ve todos los días esto, este trabajo es así. Lo que hizo fue una acción muy temeraria".

Sobre lo sucedido, el experto en seguridad Oscar Torrejón indicó que "el conductor negocia el asalto y le da condiciones para no perpetrar el robo. Esto le ayudó a mantener en el tiempo el asalto y llegar a un sector seguro que él conocía, al saber donde se desenvuelve".