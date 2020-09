Este miercoles 30 de septiembre se cumple el plazo para que los diferentes partidos políticos inscriban sus candidaturas para primarias legales, de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes, proceso que está programado para el próximo 29 de noviembre.

A dos días de que eso ocurra, el Frente Amplio mantiene en vilo el proceso en la oposición, tras confirmar este domingo que no participará en un proceso de primarias con todos los partidos contrarios al Gobierno.

A través de una carta emitida desde su Mesa Nacional, el conglomerado político recalcó sus diferencias con varios de los partidos opositores, aunque dejó claro que estaría disponible para omitir la presentación de candidatos en comunas o regiones donde otros partidos o movimientos tengan "mejores alternativas". Los conocidos pactos por omisión.

Dicha postura fue una 'bomba política' y generó amplias repercusiones. A solo minutos de conocerse la misiva, las redes sociales comenzaron a llenarse de reacciones, tanto del mundo político como de ciudadanos, la mayoría criticando la postura del bloque. Un par de horas más tarde, "Frente Amplio" era número uno en los trendig topic de Twitter.

Los principales dardos apuntan, primero, a que el FA estaría reviviendo una de las prácticas que precisamente se busca erradicar de la política: Los pactos a puertas cerradas.

Además, se señala que, de no llegar a acuerdo e ir en listas separadas, los más beneficiados serían los candidatos que presenten los partidos de Chile Vamos, quienes podrían resultar electos a partir de la división de votos opositores.

A horas de conocida la decisión del Frente Amplio, este lunes, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, sostuvo que "hace un año hemos estado insistiendo en la necesidad de tener primarias en los cargos de alcaldes y gobernadores regionales, tenemos que tener una candidatura única sobre la base de la competencia democrática".

En esta línea, agregó que "me parece que es decepcionante para todo el país lo que ha hecho el Frente Amplio, que ellos se han planteado como una alternativa de renovación de la política y hoy día lo que proponen es las peores prácticas de la vieja política, que nos sentemos en una pieza oscura en Santiago a repartirnos el país a través de pactos por omisión".

Finalmente, consultado sobre si aún existen posibilidades de llegar a un acuerdo, Chahín sostuvo que "no hay que dar portazos, pero nos queda poco tiempo, quedan solo horas, nosotros estamos disponibles sin condiciones, a primarias. No podemos regalarle a la derecha un triunfo excepcional, a 7 meses de la elección presidencial solo por nuestra dispersión".

Además de las esperables reacciones por parte de integrantes y líderes de los partidos opositores, las críticas surgieron incluso desde dentro del mismo Frente Amplio.

Ejemplo de lo anterior fue el tuit del diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal, quien manifestó su contariedad a la carta, argumentando que "lo que se juega en los próximos meses no es la identidad de nuestros partidos, es el futuro de Chile. La gente nos demanda Unidad, que se construye con participación ciudadana, no con negociaciones a puertas cerradas".

