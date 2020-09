¿Qué pasó?

En conversación con Mega Plus Alerta, el ministro de Salud, Enrique Paris, habló de todos los temas de contingencia. Desde la posibilidad de sufrir un rebote de coronavirus en el país, pasando por la acusación contra Jaime Mañalich y hasta la contingencia política, a propósito de las críticas del alcalde Daniel Jadue contra el senador José Miguel Insulza.

Desconfinamiento

El ministro explicó las medidas que se están adoptando para controlar un posible rebrote de coronavirus tras el desconfinamiento del 97% de la Región Metropolitana. Este lunes 28 de septiembre ocho comunas de la zona pasarán de cuarentena a etapa de Transición, mientras que 12 entrarán a fase de Preparación, incluida la comuna de Santiago.

"Me preocupa obviamente que no se logre contener el virus, aquí las medidas más simples son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, protegerse con alcohol gel, mantener el distanciamiento físico, sobre todo cuando uno ve las colas de los supermercados o los bancos o en los lugares donde venden teléfonos, que no sé por qué va tanta gente ahora, mantener el distanciamiento", detalló Paris.

"Obviamente que aumenta la movilidad, aumenta la posibilidad de contactos, de hecho hay permisos para que se reúna también la gente y evidentemente que si no se mantienen las medidas básicas de mascarilla y distanciamiento, puede haber un aumento de los casos", sostuvo.

Entradas diferenciadas

Sobre las medidas para evitar aglomeraciones en el transporte público, aseguró que: "Se han hecho protocolos de transporte. Estamos tratando de que, por ejemplo, hayan entradas diferenciadas al trabajo para que no se aglomere la gente, poner más buses en circulación, aumentar la ventilación de los buses".

"Se están desinfectando los carros, los paraderos. Se ha hecho un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Transporte. Además, hay algunas empresas que trasladan a sus trabajadores con transportes especiales", agregó.

El ministro sostuvo que: "Lucas Palacios, que es el ministro de Economía, ha tenido múltiples reuniones con las agrupaciones de empleadores y todos están dispuestos a colaborar".

El rebrote "está contemplado"

Respecto al eventual rebrote, señaló que: "está contemplado, no está calculado, porque es muy difícil hacer un cálculo, a pesar de que hay varios especialistas que hacen proyecciones de nuevos casos según los casos actuales. Pero no seamos ciegos, no me puedo cerrar a la posibilidad de que hayan rebrotes”.

"Es seguro que vamos a tener más casos si es que este virus no logra ser controlado con una vacuna", afirmó.

Paris indicó que en el caso de Santiago "estamos preparados y hemos hecho decretos y conversaciones para poder volver a aumentar en forma muy rápida, en cinco días, la cantidad de camas UCI, camas UTI y todo lo que sea necesario para tratar a los pacientes".

"La gente ha aprendido bastante"

"Pienso que la gente ha aprendido bastante. Vi lo que pasó el 18, con el Fondéate en tu casa, que en realidad fue una ciudad bastante tranquila durante esos días", manifestó.

"No puedo decir que no vayan a haber efectos de ese plan, porque si hubo más contagiados, lo vamos a ver a los 10 días o a los 12 días, es decir el 28, el 29 ó el 30 recién vamos a tener un aumento. Pero yo creo que el plan fue bastante bien entendido finalmente por la población", añadió.

Vacuna

Al ser consultado por una posible vacuna, explicó que: "Hemos firmado convenios con varias empresas que nos van a permitir asegurar de que Chile reciba 34,5 millones de dosis de vacuna. Son tres empresas diferentes".

"Yo creo que vamos a tener vacuna el próximo año. Lo mejor es decir que van a llegar el próximo año y no crear falsas ilusiones", expresó.

"Tengo la información de que podría Sinovac, quizás, tener un adelanto en la producción de las vacunas, pero no es algo seguro. Prefiero decir que en enero, febrero, marzo; en el primer trimestre del año 2021 vamos a tener vacuna en Chile", recalcó.

Sin embargo, Paris advirtió que: "Las vacunas en este momento no han sido probadas en pacientes menores de 18 años, por eso es que han ido saliendo otras alternativas".

Sistema sanitario

El ministro afirmó sentir "mucho orgullo" respecto al sistema sanitario chileno.

"Yo creo que aquí se ha demostrado que puede haber un trabajo conjunto entre el sistema público y el privado de salud, y además el privado cobrando los mismos precios que cobra, entre comillas, el sistema público de salud. Eso hay que mantenerlo, hay que reforzarlo y seguir utilizándolo", sostuvo.

Críticas

Sobre las críticas que ha recibido la autoridad sanitaria en el manejo de la pandemia, señaló que: "Yo creo que no hay motivaciones políticas, sino que siento a veces, y a lo mejor yo cometo el mismo error y lo puedo reconocer, de que tu compromiso con el Gobierno o con la oposición te hace decir frases que a veces son poco pensadas y desafortunadas".

"Es muy llamativo decir una frase que golpea, que sale en los titulares pero que no tiene mucho sustento. Por ejemplo, lo que dijo el alcalde Jadue en contra de José Miguel Insulza lo encuentro una atrocidad. Decir que él da una opinión porque tiene una demencia senil, eso para mí es intolerable dentro del diálogo democrático", sentenció.

Acusación constitucional contra Mañalich

Paris también se refirió a la acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich, manifestando que: "Yo le he defendido porque creo que hizo un buen programa con respecto al testeo. Nosotros somos el país que testea más en Latinoamérica. Y también lo hizo muy bien en la parte de los ventiladores mecánicos y de las camas".

"Creo que en el tema de la trazabilidad deberíamos haber tenido más fortaleza, y eso hay que reconocerlo. Pero fortalecimos la trazabilidad, entregamos dinero a los municipios, mejoramos los índices de trazabilidad", agregó.

"Es la labor del Parlamento, y sobre todo de la Cámara de Diputados, hacer la labor de fiscalización, así que yo también reconozco el derecho que tienen ellos de fiscalizar", reconoció.

Sobre su gestión afirmó que: "Si el sistema legislativo por alguna razón, sobre todo lo Cámara de Diputados, quiere hacer algún balance o cumplir su labor de fiscalización, yo estoy llano a responder a esa fiscalización, no me puedo negar, todo lo contrario, la respeto profundamente".

Ver cobertura completa