Para este viernes a las 11:00 horas en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana quedó fijada la formalización de la madre de Ámbar Cornejo, Denisse Llanos, por su presunta responsabilidad en el crimen de la joven, que hasta el jueves tenía como único imputado a Hugo Bustamante.

Detención

La mujer fue detenida la tarde de este jueves por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, que trabajó en conjunto con el Ministerio Público a lo largo de la investigación.

Llanos se encontraba internada en el Hospital El Salvador de Valparaíso, aunque se mantenía en calidad de testigo, situación que podría cambiar este viernes según lo que resuelva el tribunal.

Dennise Llanos fue detenida pasado el mediodía en el Hospital El Salvador

¿Qué dijo la Fiscalía?

La fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, señaló que “cuando ella presta declaración como testigo señaló que tenía esta información que le había entregado su conviviente. Se le explicó que ella tenía derecho a no declarar por ser la conviviente del imputado, se le explicó también que ella podía no responder preguntas que la auto incriminaran y de su declaración en esa oportunidad, no surgió ningún antecedente que la incriminara en los hechos que ocurrieron con Ámbar".

Además consignó que “lo que ocurrió es que luego de eso con la Policía de Investigaciones realizamos distintas diligencias para establecer primero qué había de verdad y qué había de mentira en lo que ella había señalado y segundo también, cuáles eran los antecedentes objetivos que la pudieran o no vincular con el hecho”.

Pruebas que la incriminan

Asimismo, informó que la aprehensión se realizó a propósito "de una orden judicial de detención que se obtuvo por la multiplicidad de antecedentes que se han recabado durante este periodo de investigación, que dicen relación con fotografías, informes planimétricos, informes científicos, revisión de cámaras de seguridad y múltiples declaraciones de testigos que dan cuenta de la participación de doña Denisse en el homicidio de su hija".

“Desde la detención de Hugo Bustamante hasta ahora hemos realizado junto con la Brigada de Homicidios de Valparaíso distintas diligencias que han determinado la participación de doña Dennise. Mayores antecedentes respecto a cuáles son esas diligencias y qué tipo de informes son, los vamos a entregar en la audiencia de formalización y control de la detención”, indicó Bowen.

