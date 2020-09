La investigación del caso de Sara Muñoz, una joven de 26 años que el pasado martes fue encontrada muerta en la cima del cerro Condell en Curicó, se encuentra en un proceso de análisis de pruebas y constatación de la versión de los involucrados, especialmente de quien hasta ahora es el único detenido por el presunto homicidio.

En el primer caso está un teléfono celular que fue hallado en el sector y que permitó identificar al principal sospecho, un hombre de 24 años que no presentaba antedecentes policiales.

Este aparato fue una evidencia primordial en medio de las diligencias que buscan dilucidar el caso en el que la policía apunta en primera instancia a un crimen sexual, pero que contrasta con la versión del detenido, quien declaró que el deceso de la joven fue producto de un accidente de tránsito.

"Me dicen que necesitan más pruebas"

En su versión, Sebastián Soto Bravo afirma a una caída de la joven desde su moto. En su relato en el control de detención, el sospechoso -quien conoció a la mujer vía Facebook- aseguró que tras juntarse con amigos se fueron al cerro para estar solos y cuando bajaban, la moto resbaló y Sara cayó golpeándose la cabeza. Al ver que estaba fallecida, se asustó y la abandonó en el lugar.

Además, sobre las causas de su arresto, el imputado agregó en la audiencia que "me preguntaron todo lo que había pasado, me dijeron que iba con ellos (funcionarios policiales) voluntariamente. Me dijeron que necesitan tener más pruebas para decirme que fue lo que realmento pasó".

Tras la instancia, el tribunal extendió la detención hasta el mediodía de este sábado, fecha en la que se agendó la audiencia de formalización.

Se espera resultado de la autopsia

Por su parte, la PDI continúa con los diligencias para aclarar lo sucedido con Sara Muñoz, quien es la menor de siete hermanos y cuya muerte tiene conmocionada a su familia y a sus cercanos en la localidad de Teno.

Sobre los pasos a seguir, el fiscal de Curicó, Felipe Novoa, está a la espera de los resultados de la autopsia.

"La diligencias fundamentales son una autopsia a la víctima y peritajes de la SIAT sobre la teoría que habría planteado el imputado, de como ocurrió el fallecimiento de la víctima", explicó el jurista.

Todo a la espera de formalización a la que será sometido Sebastián Soto Bravo, audiencia que se realizará este sábado 26 de septiembre a mediodía, donde se conocerán los delitos que le imputará la fiscalía y aclarar lo ocurrido con la joven.