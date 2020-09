¿Qué pasó?

El ministro vocero Jaime Bellolio defendió la labor del Gobierno en materia de Derechos Humanos y llamó a no comparar los hechos ocurridos desde el 18 de octubre pasado con la situación que se vive en Venezuela, a propósito del reciente informe de la ONU contra la administración de Nicolás Maduro.

¿Qué dijo Bellolio?

En entrevista con radio Infinita, Bellolio sostuvo: "Pretender comparar o empatar de lo que sucede en Venezuela con casos de personas después del 18 de octubre en Chile, donde hay investigaciones independientes para que se asegure que no haya impunidad, versus el otro, donde se ha asesinado y torturado a mansalva con tal de exterminar al que piensa distinto, es simplemente una comparación que no tiene ninguna fórmula de llegar a igualdad".

"Pretender igualar una democracia, con una dictadura asesina, es simplemente absurdo porque no hay empate posible (...) En Chile hay que establecer una línea base, que es que en Chile se respetan los Derechos Humanos siempre y se condene una violaciones a los Derechos Humanos en todo tiempo y en todo lugar”, agregó.

Sin impunidad

Consultado por el informe de la ONU sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Chile tras el estallido social, el vocero aseguró que estas no fueron acciones sistemáticas: "Lo que dijo el Gobierno cuando recibió los distintos informes, es que había materias graves, y lo asumió como tal. Por eso había una política de reparación y de reformación de las policías”.

"Lo que hicimos como Gobierno, fue definir un estándar. Ese estándar es que se reconocen que en las democracias, uno no puede asegurar que no hay violaciones a los DD.HH, lamentablemente, lo que puede asegurar es que haya una investigación independiente y no haya impunidad”, aseguró.

