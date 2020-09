¿Qué pasó?

Este sábado 19 de septiembre, el Presidente Sebastián Piñera participó de una actividad en la Escuela Militar, la cual fue realizada en reemplazo de la tradicional Parada Militar que este año no se pudo efectuar por razones sanitarias.

Una vez finalizado el acto, que contó con una acotada presencia de autoridades civiles y militares, el mandatario se refirió a las palabras emitidas por el arzobispo de Santiago, Celestino Aós, durante el Te Deum Ecuménico, cuando pidió más diálogo para avanzar en las necesidades del país.

AHORA – El Pdte @sebastianpinera junto al Ministro @desbordes de @mindefchile, participa de ceremonia en honor a las Glorias del @Ejercito_Chile en la Escuela Militar. pic.twitter.com/Gear96rkCc — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) September 19, 2020

¿Qué dijo Piñera?

Al respecto, Piñera se manifestó de acuerdo con las declaraciones del sacerdote y dijo que “la política chilena necesita menos confrontación, menos violencia, menos descalificación; más diálogo, mas acuerdo, porque eso es lo que los chilenos nos están pidiendo y lo que los chilenos necesitan y merecen”.

“La solución no pasa por la violencia, pasa por el diálogo, la buena voluntad, la colaboración y los acuerdos. Espero que las palabras del arzobispo de Santiago no caigan en un desierto y no solo sean reconocidas el día que la emite, sino que sea una práctica permanente”, agregó.

Llamado a celebrar con precaución

El Presidente también tuvo palabras para los festejos de Fiestas Patrias, que en esta ocasión se han tenido que hacer de una manera diferente debido a la pandemia de coronavirus en el país, por lo que hizo un llamado a celebrar con precaución y cuidando la salud.

“Hemos tenido tiempos tan difíciles, que es bueno que la familia chilena celebre nuestro aniversario patrio. Por eso yo los llamo a celebrar con alegría, con entusiasmo y con pasión; así somos los chilenos. Pero hágalo en familia, cuide su salud, cuide la salud de sus seres queridos, cuide la salud de sus vecinos y de todos los chilenos, y cumpla con las normas sanitarias”, indicó Piñera.

Reconocimiento póstumo

En la actividad, el mandatario además, en compañía del Comandante en Jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, entregó una medalla póstuma a dos militares fallecidos durante el cumplimiento de sus funciones en la pandemia de coronavirus.

El reconocimiento fue recibido por las familias de los dos difuntos miembros del Ejército: el soldado conscripto Hugo Muñoz Sotomayor y el cabo primero Alejandro Celis Inostroza.