¿Qué pasó?

Este jueves, el Partido Humanista (PH) emitió un comunicado donde perfila a la diputada Pamela Jiles como "figura presidencial", y crítica al Frente Amplio luego de que la parlamentaria acusara que la están intentando sacar de la Comisión de Constitución.

"Giorgio Jackson intenta sacarme de la Comisión de Constitución donde obtuvimos el Retiro del 10%, y cuya presidencia me corresponde legítimamente este año. Sería la primera mujer presidenta de esa comisión en la historia de Chile. Jackson realiza oscura operación para impedirlo", afirmó el pasado miércoles Jiles en su cuenta de Twitter.

Nietit@s: @GiorgioJackson intenta sacarme d la Comisión dConstitución donde obtuvimos el Retiro10%, y cuya presidencia me corresponde legítimamente este año. Sería la primera mujer presidenta d esa comisión en la historia de Chile. Jackson realiza oscura operación para impedirlo https://t.co/fh29tfC38q — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) September 16, 2020

¿Qué dijo el PH?

"Manifestamos el más amplio y total respaldo a nuestra diputada humanista y figura presidencial, Pamela Jiles", manifiesta la declaración del partido.

"Rechazamos y repudiamos el ataque del que hoy ha sido víctima por parte de algunos diputados y voceros del Frente Amplio. Este es un ataque al Partido Humanista, al igual que la operación que llevan a cabo desde hace dos meses para sacar a nuestra legisladora de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y de su presidencia", señala.

"No aceptamos estas operaciones y prácticas propias de la desprestigiada vieja política que venimos a impugnar y a desterrar. El Partido Humanista tiene el legítimo derecho de ocupar el lugar que le corresponde en la Comisión de Constitución y de ejercer su presidencia durante este año, tal como está establecido", agrega.

DECLARACIÓN PÚBLICA PARTIDO HUMANISTA EN APOYO A DIPUTADA @PamJiles



"No aceptamos estas operaciones y prácticas propias de la desprestigiada vieja política que vinimos a impugnar y a desterrar" #NuncaMásSinLaGente#PamelaJiles https://t.co/C01cH41krp — Partido Humanista (@phumanista) September 17, 2020

"Nefasta campaña"

El PH sostiene en el comunicado que: "Nuestra Diputada ha tenido una participación destacada, ha sido parte activa y determinante del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP, entre otras importantes iniciativas, las que siempre ha desarrollado en conjunto con la ciudadanía".

"Invitamos a quienes hoy están impulsando esta nefasta campaña y la mezquina operación para limitar la participación de los demás en el actuar político y legislativo, a que terminen de hacer política con criterios hegemónicos y que sumen sus esfuerzos en avanzar en los temas que la gente hoy requiere", añade.

"Las necesidades de la ciudadanía son urgentes, y debemos priorizar a nuestro pueblo y enfrentar unitariamente el proceso constituyente", concluye.

La defensa de Jackson

Tras la acusación, el diputado Giorgio Jackson (RD) le respondió a Jiles, indicando que: "Lo que dice usted es completamente falso. El cupo de Constitución le corresponde al Frente Amplio y su partido (PH) renunció a la coalición".

"Desde el Frente Amplio no estamos pidiendo su salida, sino que se respete el acuerdo administrativo del 2018. Si usted no quiere cumplir ese acuerdo está en su derecho, pero no corresponde andar difamando así", sentenció.

"Es bueno recordar que usted sacó a Tomás Hirsch de la Comisión de Constitución este año para tomar su lugar, inmediatamente después de que él renunció al Partido Humanista".

Finalmente, Jackson insistió en que: "lo que dice es completamente falso, y sería bueno que sustentara sus mensajes con pruebas, o quedará en evidencia que se trata de fake news".