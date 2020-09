¿Qué pasó?

Este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris, respaldó con mayor fuerza la labor de su antecesor Jaime Mañalich en el contexto de la acusación constitucional presentada en su contra por sus acciones en el manejo de la pandemia del coronavirus.

¿Qué dijo?

“Yo he defendido el accionar del ministro Mañalich, reconociendo que hizo una gran labor en el tema de la pandemia inicial. Fue visionario”, señaló el secretario de estado.

"Yo dije ayer que respeto a los poderes del Estado (...). En primer lugar debo decir que respeto la posibilidad de que el poder Legislativo envíe ese libelo", añadió.

No obstante, posteriormente indicó: “Quiero hacer una defensa cerrada de lo que hizo Jaime Mañalich. Ayer quizás no fui lo suficientemente enfático porque me centré en las diferencias de los poderes del Estado, pero el ministro Mañalich hizo una labor encomiable con respecto a la pandemia”.

Asimismo, aseveró que en Chile “nunca faltó un ventilador, nunca faltó una cama de intensivo, somos el país de Latinoamérica que tenemos más test por millón de habitantes por lejos y esos fueron dos pilares de su programa de salud”.

Los cargos

En el documento, de 50 páginas y dos capítulos, se acusa a Mañalich de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población", además de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución a raíz del ocultamiento de datos y faltas a la probidad".

La acusación constitucional está firmada los diputados Claudia Mix, Tomás Hirsch, Marisela Santibáñez, Karol Cariola, Patricio Rosas, Esteban Velásquez, Marcela Hernando, Ricardo Celis, Miguel Crispi y Diego Ibáñez.

